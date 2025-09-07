1 órája
240 millióról indul a 142 műtárgy licitje - videó
Bemutatták a Földváry Aukciósház Őszi kollekcióját, melynek kiemelt tételeit nagyszabású jótékonysági aukció keretében árverezik el. Az est egyedülálló módon kapcsolta össze a kortárs képzőművészetet, a klasszikus zenét, a csúcsgasztronómiát és a társadalmi felelősségvállalást. Az aukció műremekeit is kiállították.
A Földváry Aukciósház az ősszel második alkalommal rendezi meg a régió egyik legjelentősebb festmény- és műtárgyaukcióját. A műtárgyakat a napokban Budapesten, a Stefánia palotában mutatták be a sajtónak és az érdeklődőknek. Az aukció október 26-án lesz az öttevényi kastélyban.
Aukció: 142 tárgy, 240 millió forint kikiáltási ár
A sajtótájékoztatón, majd az azt követő bemutatón különleges eseményre, az október 26-án 14 órakor az Öttevényi Kastély falai között sorra kerülő, a Földváry Aukciósház nagyszabású, visszatérő művészeti árverésére hívták fel a figyelmet. Az aukción 142+1 tárgyat kínálnak megvételre, amelynek kikiáltási ára mintegy 240 millió forint, a teljes érték pedig 450 millió forint lesz.
Az öttevényi Földváry kastély megmentése és teljes felújítása során született meg Matusz Balázs tulajdonosban az a mély kapcsolat, ami a 18-19-i század világához köti. – A korszak finom eleganciája, művészeti kultúrája és szellemisége annyira magával ragadott, hogy szerettem volna olyan környezetet teremteni, ahol mindezt újra élhetővé tehetjük, lehetőleg a kastély környezetébe helyezve. Így született meg a Földváry Aukciósház gondolata – emlékezik vissza a kezdetekre Matusz Balázs. Egy sikeres tavaszi aukció után immár az őszi árverés került a figyelem középpontjába.
Jótékony tételek az aukción
Az eseményen nem csak az aukcióra bocsátott tárgyakat lehetett szemrevételezni, bemutatták az aukció jótékonysági céljait is.
- A győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház támogatására 15 kortárs festményt árvereznek el, amelynek bevétele a kórház szakasszisztens képzési és megtartási programját támogatja, valamint a kórház által kijelölt személyzeti tartózkodó helyiségek komfortfokozatának további emelését szolgálja. Ez év áprilisában a Földváry-kastélyban rendezték meg első Földváry Alkotótábort, amely különleges lehetőséget teremtett kortárs magyar képzőművészek számára, hogy inspiráló történelmi környezetben, zavartalan alkotói közegben mélyüljenek el munkájukban. A táborban nem csupán új művek születtek, hanem közösségi szellemiség is. A művészek egy-egy alkotásukat ajánlották jótékonysági licitre. Az így befolyt összeget Matusz Balázs egészíti ki a szükséges 16 millió forintra.
- A katona árvák megsegítését egy II. Rákóczi Ferencről készült festmény szolgálja. A kép teljes bevételét a Magyar Honvédség katona árváinak ajánlják fel.
- Bemutatták a Földváry Aukciósház Őszi kollekcióját, melynek kiemelt tételeit nagyszabású jótékonysági aukció keretében árverezik el. küldetését, a Belügyminisztérium kötelékében elhunyt hivatásosok árván, félárván maradt gyermekeinek támogatását egy francia terrakotta mellszobor és egy zsűrizett gyermekalkotás szolgálja.
Az esten az október 26-i akción szereplő tárgyakat is meg lehetett tekinteni. Egy exkluzív gyűjteményt is megcsodálhattak a jelenlévők.
Az est folyamán fellépett a Magyar Honvédség Budapest Helyőrség Dandár Budapest Helyőrség Zenekara és a Készenléti Rendőrség Rendőr Zenekara, valamint Vitéz Laura zeneszerző adott exkluzív zongorakoncertet.