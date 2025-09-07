szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

25°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őszi aukció a kastélyban

1 órája

240 millióról indul a 142 műtárgy licitje - videó

Címkék#Földváry Aukciósház#őszi kollekciójá#Matusz Balázs

Bemutatták a Földváry Aukciósház Őszi kollekcióját, melynek kiemelt tételeit nagyszabású jótékonysági aukció keretében árverezik el. Az est egyedülálló módon kapcsolta össze a kortárs képzőművészetet, a klasszikus zenét, a csúcsgasztronómiát és a társadalmi felelősségvállalást. Az aukció műremekeit is kiállították.

Barki Andrea

A Földváry Aukciósház az ősszel második alkalommal rendezi meg a régió egyik legjelentősebb festmény- és műtárgyaukcióját. A műtárgyakat a napokban Budapesten, a Stefánia palotában mutatták be a sajtónak és az érdeklődőknek. Az aukció október 26-án lesz az öttevényi kastélyban.

aukció
Matusz Balázs tulajdonos a sajtótájékoztatón. 

Aukció: 142 tárgy, 240 millió forint kikiáltási ár

A sajtótájékoztatón, majd az azt követő bemutatón különleges eseményre, az október 26-án 14 órakor az Öttevényi Kastély falai között sorra kerülő, a Földváry Aukciósház nagyszabású, visszatérő művészeti árverésére hívták fel a figyelmet. Az  aukción 142+1 tárgyat kínálnak megvételre, amelynek kikiáltási ára mintegy 240 millió forint, a teljes érték pedig 450 millió forint lesz.

 

aukció
Az  aukción 142+1 tárgyat kínálnak megvételre.


Az öttevényi Földváry kastély megmentése és teljes felújítása során született meg Matusz Balázs tulajdonosban az a mély kapcsolat, ami a 18-19-i század világához köti. – A korszak finom eleganciája, művészeti kultúrája és szellemisége annyira magával ragadott, hogy szerettem volna olyan környezetet teremteni, ahol mindezt újra élhetővé tehetjük, lehetőleg a kastély környezetébe helyezve. Így született meg a Földváry Aukciósház gondolata –  emlékezik vissza a kezdetekre Matusz Balázs. Egy sikeres tavaszi aukció után immár az őszi árverés került a figyelem középpontjába.  

aukció
Az aukción szereplő alkotásokat is bemutatták az érdeklődőknek.


Jótékony tételek az aukción

Az eseményen nem csak az aukcióra bocsátott tárgyakat lehetett szemrevételezni, bemutatták az aukció jótékonysági céljait is.

  • A győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház támogatására 15 kortárs festményt árvereznek el, amelynek bevétele a kórház szakasszisztens képzési és megtartási programját támogatja, valamint a kórház által kijelölt személyzeti tartózkodó helyiségek komfortfokozatának további emelését szolgálja. Ez év áprilisában a Földváry-kastélyban rendezték meg első Földváry Alkotótábort, amely különleges lehetőséget teremtett kortárs magyar képzőművészek számára, hogy inspiráló történelmi környezetben, zavartalan alkotói közegben mélyüljenek el munkájukban. A táborban nem csupán új művek születtek, hanem közösségi szellemiség is. A művészek egy-egy alkotásukat ajánlották jótékonysági licitre.  Az így befolyt összeget Matusz Balázs egészíti ki a szükséges 16 millió forintra.
Csizmadia István alkotásaiból is lehet az aukción vásárolni.
  • A katona árvák megsegítését egy II. Rákóczi Ferencről készült festmény szolgálja. A kép teljes bevételét a Magyar Honvédség katona árváinak ajánlják fel.
Malasits Zsolt alkotásaival is találkoztunk a bemutatón.
Malasits Zsolt alkotásaival is találkoztunk a bemutatón.
  • Bemutatták a Földváry Aukciósház Őszi kollekcióját, melynek kiemelt tételeit nagyszabású jótékonysági aukció keretében árverezik el. küldetését, a Belügyminisztérium kötelékében elhunyt hivatásosok árván, félárván maradt gyermekeinek támogatását egy francia terrakotta mellszobor és egy zsűrizett gyermekalkotás szolgálja.

Az esten az október 26-i akción szereplő tárgyakat is meg lehetett tekinteni. Egy exkluzív gyűjteményt is megcsodálhattak a jelenlévők. 
Az est folyamán fellépett a Magyar Honvédség Budapest Helyőrség Dandár Budapest Helyőrség Zenekara és a Készenléti Rendőrség Rendőr Zenekara, valamint Vitéz Laura zeneszerző adott exkluzív zongorakoncertet.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu