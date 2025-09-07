240 millióról indul a 142 műtárgy licitje - videó

A Földváry Aukciósház az ősszel második alkalommal rendezi meg a régió egyik legjelentősebb festmény- és műtárgyaukcióját. A műtárgyakat a napokban Budapesten, a Stefánia palotában mutatták be a sajtónak és az érdeklődőknek. Az aukció október 26-án lesz az öttevényi kastélyban.

Matusz Balázs tulajdonos a sajtótájékoztatón.

Aukció: 142 tárgy, 240 millió forint kikiáltási ár

A sajtótájékoztatón, majd az azt követő bemutatón különleges eseményre, az október 26-án 14 órakor az Öttevényi Kastély falai között sorra kerülő, a Földváry Aukciósház nagyszabású, visszatérő művészeti árverésére hívták fel a figyelmet. Az aukción 142+1 tárgyat kínálnak megvételre, amelynek kikiáltási ára mintegy 240 millió forint, a teljes érték pedig 450 millió forint lesz.

Az aukción 142+1 tárgyat kínálnak megvételre.



Az öttevényi Földváry kastély megmentése és teljes felújítása során született meg Matusz Balázs tulajdonosban az a mély kapcsolat, ami a 18-19-i század világához köti. – A korszak finom eleganciája, művészeti kultúrája és szellemisége annyira magával ragadott, hogy szerettem volna olyan környezetet teremteni, ahol mindezt újra élhetővé tehetjük, lehetőleg a kastély környezetébe helyezve. Így született meg a Földváry Aukciósház gondolata – emlékezik vissza a kezdetekre Matusz Balázs. Egy sikeres tavaszi aukció után immár az őszi árverés került a figyelem középpontjába.

Az aukción szereplő alkotásokat is bemutatták az érdeklődőknek.



Jótékony tételek az aukción

Az eseményen nem csak az aukcióra bocsátott tárgyakat lehetett szemrevételezni, bemutatták az aukció jótékonysági céljait is.