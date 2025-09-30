Skóciai kaland - Elsők között teszteltük az új Audi Q3-at - fotók, videó

Az Audi márkán belül világviszonylatban legkelendőbb Audi Q3 több mint tíz éve a prémium kompakt szegmens állandó szereplője. Az eladások 46 százalékát Észak-Amerika, 41 százalékát Európa teszi ki. Az Audi Q3 SUV második generációját 2018 óta gyártja az Audi Hungaria. Májusban elkészült Győrben az egymilliomodik jármű, és júliusban indult a harmadik generációs sorozatgyártása is. Szeptembertől már értékesítik is az új modelleket, de még év végéig kifut a méltán népszerű második generációs Q3. Nagy kíváncsiság és érdeklődés előzte meg az új modellt, ezért izgatottan vágtunk bele a skót kalandba.

Skóciában próbálhattuk ki először az Audi Hungaria munkatársai által gyártott legújabb Audi Q3 SUV-ot.

Fotó: Max Leitner

Egy kompakt SUV Győrből, minden generációnak

Repülőre szálltunk, Glasgowban landoltunk és már pattanhattunk is be a Győrben gyártott balkormányos Suvokba. Ez azért is volt izgalmas Skóciában, mert köztudottan baloldali a közlekedés jobbkormányos autókkal. Az Audi úgy hirdeti az új Q3-at, hogy egy modell minden generáció számára, Győrből a világnak. És valóban, a SUV-ban kényelmesen elfér egy kétgyermekes család is, komfortos és még a csomagtartó is elég nagy ahhoz, hogy telepakolhassuk akár egy rövidebb kiruccanásra. A 488 literes csomagtartó lehajtott üléssel - amely alapfelszereltségként mozgatható és dönthető - akár 1.386 literre is bővíthető.

Dinamikus SUV, amivel a kátyúkat sem érezni?

A sportfutómű és a kétszelepes lengéscsillapító vezérlésű futómű opcionálisan rendelhető. A kiegyensúlyozott vezetési élményért felel, az biztos, hogy ezzel még a "jó magyar utakon" sem lesz rázós élmény. Sőt jó hír, hogy az Audi Q3 legújabb generációja különböző erősségű benzines, diesel és e-hybrid motorokkal is készül. Így mindenki megtalálhatja benne a maga tempóját, hosszú utakra, vagy a tempósabb közlekedésre. Az Audi Q3 SUV TFSI 110 kW, quattro 150 kW és 195 kW hajtással elérhető. Az Audi Q3 SUV kapható TDI 110 kW és 200 kW e-hibrid elektromos motorral is.

