Skóciai kaland - Elsők között teszteltük az új Audi Q3-at - fotók, videó

Szeptemberben Skóciába szervezett nemzetközi tesztvezetést újságíróknak és tartalomgyártóknak az Audi, hogy az Egyesült Királyság vadregényes tájain próbálhassuk ki Győr legújabb büszkeségét. Az Audi Hungaria a Kisalföld újságírójának is lehetőséget adott, most már beszámolhatunk az új Audi Q3 tesztvezetésén szerzett tapasztalatokról.

Simon Roberta
Skóciai kaland - Elsők között teszteltük az új Audi Q3-at - fotók, videó

Az Audi márkán belül világviszonylatban legkelendőbb Audi Q3 több mint tíz éve a prémium kompakt szegmens állandó szereplője. Az eladások 46 százalékát Észak-Amerika, 41 százalékát Európa teszi ki. Az Audi Q3 SUV második generációját 2018 óta gyártja az Audi Hungaria. Májusban elkészült Győrben az egymilliomodik jármű, és júliusban indult a harmadik generációs sorozatgyártása is. Szeptembertől már értékesítik is az új modelleket, de még év végéig kifut a méltán népszerű második generációs Q3. Nagy kíváncsiság és érdeklődés előzte meg az új modellt, ezért izgatottan vágtunk bele a skót kalandba.

Audi Q3
Skóciában próbálhattuk ki először az Audi Hungaria munkatársai által gyártott legújabb Audi Q3 SUV-ot. 
Fotó: Max Leitner

Egy kompakt SUV Győrből, minden generációnak

Repülőre szálltunk, Glasgowban landoltunk és már pattanhattunk is be a Győrben gyártott balkormányos Suvokba. Ez azért is volt izgalmas Skóciában, mert köztudottan baloldali a közlekedés jobbkormányos autókkal. Az Audi úgy hirdeti az új Q3-at, hogy egy modell minden generáció számára, Győrből a világnak. És valóban, a SUV-ban kényelmesen elfér egy kétgyermekes család is, komfortos és még a csomagtartó is elég nagy ahhoz, hogy telepakolhassuk akár egy rövidebb kiruccanásra. A 488 literes csomagtartó lehajtott üléssel - amely alapfelszereltségként mozgatható és dönthető - akár 1.386 literre is bővíthető. 

Dinamikus SUV, amivel a kátyúkat sem érezni?

A sportfutómű és a kétszelepes lengéscsillapító vezérlésű futómű opcionálisan rendelhető. A kiegyensúlyozott vezetési élményért felel, az biztos, hogy ezzel még a "jó magyar utakon" sem lesz rázós élmény. Sőt jó hír, hogy az Audi Q3 legújabb generációja különböző erősségű benzines, diesel és e-hybrid motorokkal is készül. Így mindenki megtalálhatja benne a maga tempóját, hosszú utakra, vagy a tempósabb közlekedésre. Az Audi Q3 SUV TFSI 110 kW, quattro 150 kW és 195 kW hajtással elérhető. Az Audi Q3 SUV kapható TDI 110 kW és 200 kW e-hibrid elektromos motorral is. 

A motortípusokról és teljesítményükről korábbi cikkünkben olvashatnak részletesebben.

Audi Q3
Sokkal vezetőbarátabb lett a hajlított panoráma kijelzővel az új Audi Q3. 
Fotó: Max Leitner

Éjszakai tesztvezetés Skóciában - Mit tud az új szuper fényszóró?

A győri járműnek a hátsó részét digitális OLED hátsó lámpák díszítik, amelyeket folyamatos LED-es fénycsík és világító gyűrűk egészítenek ki. Ez a világítástechnika először érhető el az Audi kompakt szegmensében. Sőt opcionálisan választhatók az első fényszórók Mátrix led lámpákkal is, amely szintén a felsőbb osztályból valók. Jobb látási viszonyokat eredményez, és még az előttünk haladót sem zavarja a vezetésben. Ami a legnagyobb újdonság - a skót felföldön éjszaka tesztelhettük is - hogy az aszfaltra vetített jelekkel jelzi az autó ha középen haladunk a sávban, vagy ha épp korrigálnunk kellene. Sőt index használatával, sávváltáskor a fényszóró teljes szélességében megvilágítja néhány másodpercre az utat. Ez számunkra már egyfajta úri huncutság volt, a hétköznapokban inkább elvonja a sofőr figyelmét, de valóban izgalmas fejlesztés a járműgyártásban.

Skóciában teszteltük a legújabb győri Audit - Belső képek

Fotók: Johannes Wink

Biztonságosabb vezetés új vezetőtámogató funkciókkal

A vezetőtámogató rendszerek is remekül működnek, sok hasznos funkciót építettek az új generációba, mint a sávtartás, táblafelismerés, követő tempómat, vagy távolságtartó tempómat. Ezek sokat segítenek a biztonságosabb közlekedésben a hosszabb utakon. A tapasztalati parkolórendszer lehetővé teszi, hogy megtanítsuk a saját Audi Q3-unkat az egyéni parkolási manőverekre. Az új tolatóasszisztens pedig megbízhatóan segít például a zsákutcából való kihajtásban.

Az másik nagy újdonság a második generációs Q3-hoz képest, hogy a váltókapcsoló az új kormánykerék-vezérlőegység jobb oldalán kapott helyet. Ezzel ugyan több a tárolóhely a középkonzolon, viszont a bal karra zsúfoltak minden más funkciót. Így megeshet, hogy mielőtt mielőtt a tempómatot bekapcsolod, letörölöd az első szélvédőt. 

A dinamikus külső ugyan hajaz a Mexikóban készülő Audi Q5-re, amelynek belső elemei hagytak némi kívánnivalót maguk után, lévén hogy egy 30 milliós autó. Nos a győri munkatársak által gyártott és összeszerelt Q3-nál ilyet nem tapasztaltunk, precíz és minőségi munkát végeztek. Az alapfelszereltségű járművek bevezető ára átszámítva 20 millió forintra tehető.

Audi Q3
11 színben készül a győri Audi Q3. 
Fotó: S.R.

Mennyi munkád ad Győrnek az Audi Q3 harmadik generációs modellje?

A következő 2-3 évben az autógyártás nagyon magas kapacitáskihasználtságot tervez a Q3 és a CUPRA Terramar gyártása miatt.

Évente 185 000 darabot tudnak gyártani a győri járműgyárban, a tervek szerint heti 5 nap három műszakban. Az Audi Q3 gyártását előkészítő projekt 2021 közepén startolt. A győri felfutás-ellenőrzés részlege koordinálta az együttműködést az Audi AG, a VW Group, az Italdesign és az Audi Hungaria projektmenedzsereivel. Az elmúlt években számos átalakítást hajtottak végre a munkatársak a karosszériaüzemben, festőüzemben és összeszerelő részlegeken. Az új Q3 elődje jól kialakított platformjára épül, amely lehetővé tette a győri gyárban, hogy a meglévő és bevált gyártási technológiákat átvegyék.

  • Az új Q3 gyártása hozzávetőlegesen 4.000 munkavállaló számára biztosít foglalkoztatást, és biztosítja a magas kapacitáskihasználást a következő néhány évre.

Az Audi Hungaria Magyarország vezető autóipari vállalata. Világszerte a Volkswagen Csoport 35 gyártóüzemét látja el hatékony hajtásrendszerekkel. Az Audi Hungaria több mint 30 éves hajtáslánc-gyártási és 27 éves járműgyártási tapasztalattal rendelkezik. A sikeres vállalat az Audi és a VW Csoport fontos pillére alapítása óta. Az Audi a rendszerváltás óta a legnagyobb külföldi beruházó az országban. Az Audi konszern következetesen fektet be a győri telephely jövőjébe (12.9 milliárd euro).

 

