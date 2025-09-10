szeptember 10., szerda

Megállapodás

1 órája

Forma-1 - Az Adidas lesz az Audi istálló ruházati partnere

Címkék#partner#Adidas#Audi

Az Adidas német sportszergyártó cég lesz az Audi Forma-1-es istálló hivatalos ruházati partnere - jelentette be az autós gyorsasági világbajnokságba jövőre beszálló autógyár szerdán.

Kisalföld.hu

A jelenleg még Sauber néven szereplő csapat 2026-tól alakul át az Audi gyári istállójává, amely a mostani bejelentés szerint több évre szóló megállapodást kötött az Adidasszal. A névadó partnerről korábbi cikkünkben írtunk.

audi
Partnerségre lép az Audi és az Adidas. Forrás: M4 Sport

Az Adidas öltözteti az Audi csapatát jövőre

A Forma-1-ben jövőre átfogó szabálymódosításokra kerül sor, és új csapat, az egyesült államokbeli Cadillac is csatlakozik a mezőny jelenlegi tíz istállójához.

Az Adidas - amely az F1-es Mercedesnek is a ruházati partnere - az Audival közösen még a jövő évi világbajnoki idény előtt piacra dobja az F1-es ruházati kollekciót, amelyben cipők és kiegészítők is szerepelnek majd.

A Sauber istálló jelenleg a nyolcadik helyen áll a tízcsapatos konstruktőri vb-pontversenyben.

Forrás: MTI

