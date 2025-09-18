Világ körüli útra invitál az ízeivel az Auchan

Az Auchan szerint a népszerű konyhák közé az ázsiai, az olasz és a mexikói tartoznak. Ezek közül az ázsiai kiemelkedően népszerű a bolthálózat statisztikái szerint. Még az iskolakezdés előtt kérdeztük az Auchant az akciókról.

Az Auchanban francia finomságok is sorakoznak a polcokon. Fotó: Chripko Lili

Sláger az ázsiai gasztronómia az Auchanban

Az Auchan több nemzet gasztronómiáját egyesíti:

japán,

kínai,

indiai,

vietnámi,

valamint újdonságként koreai ízek is helyet kaptak a polcokon.

A koreai gasztronómiából például Buldak levesek, Pepero csokoládéval bevont szórt pálcikák, Topokki (készételként, illetve a tészta és hozzá külön szósz), Bubble tea, ssamjang paszta, kimchi és nori chipsek kerültek be újként a választékba.

A vásárlók körében különösen kedveltek az ázsiai tésztás levesek és készételek, de persze sokan választják a már klasszikusnak számító olasz paradicsomkonzerveket és tésztákat is. A nemzetközi kínálat újdonságai közül a bubble tea italok gyorsan a fiatalok kedvenceivé váltak, míg a mexikói konyha klasszikusai, a tortillák és tortilla chipsek szintén kiemelt helyet foglalnak el a legkeresettebb termékek között.

A fiatalabb generáció körében nagy népszerűségnek örvendenek például a Buldak levesek, a Pepero csokoládés pálcikák vagy a kimchi. Igyekszünk a keresletnek megfelelően kialakítani a választékunkat, fontos, hogy megfeleljünk a vásárlói trendeknek és az újonnan felmerülő szükségleteknek.

– mondta Nagy Attila, az Auchan Magyarország értékesítési igazgatója.