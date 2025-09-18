35 perce
Világ körüli útra invitál az Auchan
Az Auchan Magyarország 13 nemzet és régió konyhájának ízeit kínálja vásárlóinak egész évben, legyen szó ázsiai tésztákról, olasz alapanyagokról vagy mexikói finomságokról.
Az Auchan szerint a népszerű konyhák közé az ázsiai, az olasz és a mexikói tartoznak. Ezek közül az ázsiai kiemelkedően népszerű a bolthálózat statisztikái szerint. Még az iskolakezdés előtt kérdeztük az Auchant az akciókról.
Sláger az ázsiai gasztronómia az Auchanban
Az Auchan több nemzet gasztronómiáját egyesíti:
- japán,
- kínai,
- indiai,
- vietnámi,
- valamint újdonságként koreai ízek is helyet kaptak a polcokon.
A koreai gasztronómiából például Buldak levesek, Pepero csokoládéval bevont szórt pálcikák, Topokki (készételként, illetve a tészta és hozzá külön szósz), Bubble tea, ssamjang paszta, kimchi és nori chipsek kerültek be újként a választékba.
A vásárlók körében különösen kedveltek az ázsiai tésztás levesek és készételek, de persze sokan választják a már klasszikusnak számító olasz paradicsomkonzerveket és tésztákat is. A nemzetközi kínálat újdonságai közül a bubble tea italok gyorsan a fiatalok kedvenceivé váltak, míg a mexikói konyha klasszikusai, a tortillák és tortilla chipsek szintén kiemelt helyet foglalnak el a legkeresettebb termékek között.
A fiatalabb generáció körében nagy népszerűségnek örvendenek például a Buldak levesek, a Pepero csokoládés pálcikák vagy a kimchi. Igyekszünk a keresletnek megfelelően kialakítani a választékunkat, fontos, hogy megfeleljünk a vásárlói trendeknek és az újonnan felmerülő szükségleteknek.
– mondta Nagy Attila, az Auchan Magyarország értékesítési igazgatója.