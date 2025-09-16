szeptember 16., kedd

Fizetés

1 órája

A bruttó átlagkereset 693 700 forint, a nettó közelít a félmillióhoz

2025. júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 693 700, a nettó átlagkereset 479 500 forint volt.

Kisalföld.hu

A bruttó átlagkereset 9,0, a nettó átlagkereset 9,4, a reálkereset pedig 4,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit - jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését

- jegyezte meg a hivatal.

A bruttó kereset mediánértéke 570 000, a nettó kereset mediánértéke 399 000 forintot ért el, 9,6, illetve 10,7 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

Átlagkereset emelkedés

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 656 600 forint volt, ami 8,5 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 649 900, a költségvetésben 669 900, a nonprofit szektorban 684 400 forintot tett ki, 8,1 és 10,1, illetve 7,9 százalékkal nőtt egy év alatt.

A reálkereset 4,9 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,3 százalékos növekedése mellett.

Január-júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 693 000 forint, a nettó átlagkeresete 476 600 forint volt. A bruttó és a nettó átlagkereset egyaránt 9,1 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakának értékét - közölte a KSH.

 

 

