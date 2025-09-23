Csak egy helyen lehet jobban keresni, mint Győr-Moson-Sopronban: kiderültek a helyi átlagbérek

169 ezer alkalmazott: ennyien dolgoztak az év első negyedévében győr-moson-soproni munkáltatónál. Összefoglalva a két terület helyzetét: a KSH szerint átlagfizetésben továbbra is az élen a vármegyék között, de az előny csökkenőben, míg a munkanélküliség továbbra is szinte ismeretlen nálunk. Közzétette legfrissebb, a vármegyék helyzetét elemző kimutatását a KSH, Győr-Moson-Sopron adatai közül a kereseteket és a foglalkoztatás alakulását néztük meg. Jobban csak egy helyen lehet keresni a térségnél, ez pedig nem meglepő módon Budapest.

Győr-Moson-Sopronban nettó félmilliós az átlagfizetés

Az év első negyedévében az egy évvel korábbival azonos létszámban átlagosan 169 ezren álltak alkalmazásban a Győr-Moson-Sopron vármegyei székhelyű munkáltatóknál. Az alkalmazottak nyolctizedét foglalkoztató versenyszférában 0,9 százalékkal csökkent, a költségvetési intézményeknél 1,7 százalékkal emelkedett a létszám. A tíz, legtöbb főt foglalkoztató nemzetgazdasági ág közül a legnagyobb mértékben az adminisztratív szolgáltatások, valamint az oktatás területén dolgozók létszáma bővült, 6,7, illetve 5,9 százalékkal.

A legjelentősebb munkáltatónak számító feldolgozóiparban 3,7 százalékkal kevesebben dolgoztak, mint 2024 első negyedévében. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények figyelembevételével számított havi nettó átlagkeresete – a közfoglalkoztatottakéval együtt – az egy évvel korábbihoz képest 6,6 százalékkal, 493 ezer forintra nőtt. Ezzel mérséklődve folytatódott a korábbi időszakok emelkedő tendenciája. A bővülés elmaradt az országos növekedés (9,1 százalék) mértékétől. Az alkalmazottak 5,4 százalékkal többet kerestek az országos átlagnál. A havi nettó átlagkeresetek a versenyszférában 5,6 százalékkal, 503 ezer forintra, a költségvetési szférában 11,1 százalékkal, 454 ezer forintra nőttek.

Átlagfizetésben élen a vármegye, íme a részletes adatok!

A legkevesebb munkanélküli az országban

2025 első negyedévében Győr-Moson-Sopron vármegyében a 15–74 éves népességből az egy évvel korábbinál (3,5 ezerrel) kevesebben, 247 ezren voltak foglalkoztatottak a munkaerőpiacon. Munkanélküliség Győr-Moson-Sopronban: a munkanélküliek 4 ezer fős szintje kissé csökkent a 2024 első negyedévihez képest.