Csak egy helyen lehet jobban keresni, mint Győr-Moson-Sopronban: kiderültek a helyi átlagbérek
Friss adatok érkeztek. Győr-Moson-Sopronban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények figyelembevételével számított havi nettó átlagfizetése az év első negyedévében 493 ezer forint volt, 6,6 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Az összeg növekedési mértéke elmaradt az országos átlagtól (9,1 százalék), a főváros és a vármegyék körében a legalacsonyabb volt.
169 ezer alkalmazott: ennyien dolgoztak az év első negyedévében győr-moson-soproni munkáltatónál. Összefoglalva a két terület helyzetét: a KSH szerint átlagfizetésben továbbra is az élen a vármegyék között, de az előny csökkenőben, míg a munkanélküliség továbbra is szinte ismeretlen nálunk. Közzétette legfrissebb, a vármegyék helyzetét elemző kimutatását a KSH, Győr-Moson-Sopron adatai közül a kereseteket és a foglalkoztatás alakulását néztük meg. Jobban csak egy helyen lehet keresni a térségnél, ez pedig nem meglepő módon Budapest.
Győr-Moson-Sopronban nettó félmilliós az átlagfizetés
Az év első negyedévében az egy évvel korábbival azonos létszámban átlagosan 169 ezren álltak alkalmazásban a Győr-Moson-Sopron vármegyei székhelyű munkáltatóknál. Az alkalmazottak nyolctizedét foglalkoztató versenyszférában 0,9 százalékkal csökkent, a költségvetési intézményeknél 1,7 százalékkal emelkedett a létszám. A tíz, legtöbb főt foglalkoztató nemzetgazdasági ág közül a legnagyobb mértékben az adminisztratív szolgáltatások, valamint az oktatás területén dolgozók létszáma bővült, 6,7, illetve 5,9 százalékkal.
A legjelentősebb munkáltatónak számító feldolgozóiparban 3,7 százalékkal kevesebben dolgoztak, mint 2024 első negyedévében. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények figyelembevételével számított havi nettó átlagkeresete – a közfoglalkoztatottakéval együtt – az egy évvel korábbihoz képest 6,6 százalékkal, 493 ezer forintra nőtt. Ezzel mérséklődve folytatódott a korábbi időszakok emelkedő tendenciája. A bővülés elmaradt az országos növekedés (9,1 százalék) mértékétől. Az alkalmazottak 5,4 százalékkal többet kerestek az országos átlagnál. A havi nettó átlagkeresetek a versenyszférában 5,6 százalékkal, 503 ezer forintra, a költségvetési szférában 11,1 százalékkal, 454 ezer forintra nőttek.
A legkevesebb munkanélküli az országban
2025 első negyedévében Győr-Moson-Sopron vármegyében a 15–74 éves népességből az egy évvel korábbinál (3,5 ezerrel) kevesebben, 247 ezren voltak foglalkoztatottak a munkaerőpiacon. Munkanélküliség Győr-Moson-Sopronban: a munkanélküliek 4 ezer fős szintje kissé csökkent a 2024 első negyedévihez képest.
Mindezek következtében a gazdaságilag aktív népesség 251 ezerre mérséklődött, az aktivitási arány 71,0 százalékot tett ki.
- A 15–64 évesek foglalkoztatási aránya is csökkent a foglalkoztatottak számával párhuzamosan, 1,0 százalékponttal, 79,7 százalékra az egy évvel korábbihoz képest. Ennek ellenére a ráta az országos átlagot meghaladta (75,2 százalék), egyben a főváros és a vármegyék körében – Budapesttel együtt – a legmagasabb volt.
- A 15–74 éves korosztály munkanélküliségi rátája az egy évvel korábbival megegyezően 1,7 százalékot tett ki. Az arány jelentősen elmaradt az országos átlagtól (4,3 százalék), egyben a területi rangsorban a legalacsonyabb volt.
- A 15–74 évesek közül 102 ezer fő tartozott a gazdaságilag inaktívak közé, számuk az országos (1,6 százalékos) csökkenéssel szemben 1,9 százalékkal növekedett az előző év azonos időszakához képest.
Ipari termelésben az élen
Az ipar teljesítményének értéke ebben a vármegyében volt a legjelentősebb, az ipari termelés volumene 3,7 százalékkal nőtt a telephelyi adatok alapján. A vármegyei székhelyű építőipari vállalkozások termelése összehasonlító áron 2,3 százalékkal csökkent. 2025 első negyedévében a Győr-Moson-Sopron vármegyei székhelyű gazdasági szervezetek beruházási volumene 1,4 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.