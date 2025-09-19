Tegnap, 17:32
Egy éve az árvíz ellen harcoltunk
Egy évvel ezelőtt ezekben a napokban lélegzetvisszafojtva figyeltük a Duna vízállását. Az árvízi védekezés hatalmas összefogással valósult meg.
Soha nem volt még ilyen magas szeptemberben a Duna vízállása Nagybajcsnál, mint a tavalyi árvíz során. A Duna szeptember 19-én 858 centiméterrel tetőzött. Ennél magasabb vízállás csak 2013. június 7-én (907 centiméter) és 2002. augusztus 17-én (875 centiméter) volt. Végülis az árvíz 2024 szeptemberben Győrnél 662 centiméterrel tetőzött. A hősies védekezésből térségünk lakói is kivették részüket a vízügyes szakemberekkel együtt.
Árvíz a sok eső miatt
Az árvíz 2024-ben a szeptemberi, a Duna felső vízgyűjtőjén több napig tartó rendkívüli esőzés következménye volt. A legsúlyosabb helyzet Alsó- és Felső-Ausztriában alakult ki, ahol nagyobb területeken 300 mm fölötti csapadékot is regisztráltak, amelyhez erős vagy viharos északi szél is járult. Magyarországra a ciklonhoz tartozó csapadékrendszerek több hullámban érkeztek, a Nyugat-Dunántúlon helyenként 100 milimétert is meghaladó csapadék hullott. A ciklonnal járó nagy csapadék rendkívüli árvizet okozott a Dunán.
A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jelzése szerint a térségben jelentős és gyors vízszintnövekedés volt várható. Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság előrejelzése alapján a III. fokot meghaladó árvízvédelmi készültség volt indokolt.
A Duna parti településen, Gönyűn, a rendkívüli árvízhelyzet miatt kialakult állapotra való tekintettel szeptember 13-án reggel 8 órától rendkívüli védekezést rendelt el Major Gábor polgármester.
Vasárnap már az önkéntesek százai töltöttek homokzsákokat a Postakocsi fogadó előtti téren, hétfőn reggel 6 órától pedig lezárták a Kossuth Lajos utca Irányi Dániel és Bem József utca közötti szakaszát. A polgárőrök irányították a forgalmat, csak az ott lakók és az árvízi védekezésben részt vevők hajthattak be erre a részre. A zuhogó eső, metsző szél ellenére is folyamatosan töltötték a homokzsákokat, hordták a település végén lévő házak megvédéséhez, de a belvíz is nehezítette a védekezésben résztvevő járművek haladását. A Duna part on lévő kedvelt vendéglője, a Gödör is nagy bajban volt, a víz elől menekítették az elektromos berendezéseiket.
A településen folyamatosan figyelték a vízállás mércét, ugyanis a vízügy szakemberei 800 centiméterre becsülték a tetőzést, amit az előrejelzések szerint szerdán este, csütörtök reggel érkezhetett. Emiatt még kedden is töltötték a homokzsákokat, amihez a helyieken kívül sokan érkeztek Győrből, Komáromból, Pápáról, Nagyszentjánosról és még sok helyről.
Nem csak a víz okozott gondot a faluban
Amíg az árvíz idején Gönyűn mindenki a védekezéssel volt elfoglalva, voltak, akik a falu egyik forgalmas utcáján fényes nappal loptak el két kishajót egy lezárt területről. Tették ezt pont akkor, amikor a szomszéd utcában egy kigyulladt családi ház oltásában próbáltak meg a lehető legtöbben segíteni.
Nemcsak az árvíz sújtotta a települést. Egy árvízi védekezésben résztvevő gönyűi férfi háza gyulladt ki. Bár vele együtt sokan siettek a lángok oltására majd a tűzoltók is megérkeztek, tragédia történt. A házban tartózkodó idős asszonyt már nem tudták kimenteni. A fedél nélkül maradt házaspár megsegítésére is összefogott a falu, nem hagyták őket magukra.