Egy éve az árvíz ellen harcoltunk

Soha nem volt még ilyen magas szeptemberben a Duna vízállása Nagybajcsnál, mint a tavalyi árvíz során. A Duna szeptember 19-én 858 centiméterrel tetőzött. Ennél magasabb vízállás csak 2013. június 7-én (907 centiméter) és 2002. augusztus 17-én (875 centiméter) volt. Végülis az árvíz 2024 szeptemberben Győrnél 662 centiméterrel tetőzött. A hősies védekezésből térségünk lakói is kivették részüket a vízügyes szakemberekkel együtt.

A 2024-es árvíz idején hatalmas összefogással védekeztek Gönyűn.

Fotó: archív/kisalfold.hu

Árvíz a sok eső miatt

Az árvíz 2024-ben a szeptemberi, a Duna felső vízgyűjtőjén több napig tartó rendkívüli esőzés következménye volt. A legsúlyosabb helyzet Alsó- és Felső-Ausztriában alakult ki, ahol nagyobb területeken 300 mm fölötti csapadékot is regisztráltak, amelyhez erős vagy viharos északi szél is járult. Magyarországra a ciklonhoz tartozó csapadékrendszerek több hullámban érkeztek, a Nyugat-Dunántúlon helyenként 100 milimétert is meghaladó csapadék hullott. A ciklonnal járó nagy csapadék rendkívüli árvizet okozott a Dunán.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jelzése szerint a térségben jelentős és gyors vízszintnövekedés volt várható. Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság előrejelzése alapján a III. fokot meghaladó árvízvédelmi készültség volt indokolt.

A Duna parti településen, Gönyűn, a rendkívüli árvízhelyzet miatt kialakult állapotra való tekintettel szeptember 13-án reggel 8 órától rendkívüli védekezést rendelt el Major Gábor polgármester.

Vasárnap már az önkéntesek százai töltöttek homokzsákokat a Postakocsi fogadó előtti téren, hétfőn reggel 6 órától pedig lezárták a Kossuth Lajos utca Irányi Dániel és Bem József utca közötti szakaszát. A polgárőrök irányították a forgalmat, csak az ott lakók és az árvízi védekezésben részt vevők hajthattak be erre a részre. A zuhogó eső, metsző szél ellenére is folyamatosan töltötték a homokzsákokat, hordták a település végén lévő házak megvédéséhez, de a belvíz is nehezítette a védekezésben résztvevő járművek haladását. A Duna part on lévő kedvelt vendéglője, a Gödör is nagy bajban volt, a víz elől menekítették az elektromos berendezéseiket.