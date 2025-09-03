Mi már tudjuk, miért kerül annyiba a boltokban az alma

- Az aszály nagyon megviselte az almákat, így nem így nem olyan nagy méretűek, mint tavaly. A gálaalma például 80 milliméter helyett körülbelül 70 milliméteres - mondta el lapunknak a pázmándfalui Nagy Bálint, akinek három ültetvénye van a település körül. Étkezési almát és léalmát egyaránt termeszt.

Almatermés, méret és árak Győr-Moson-Sopronban.

Fotó: Molcsányi Máté

Almatermés, méret és árak a vármegyében

Az almaárakról szóval elmondta, hogy a nagykereskedő megveszi tőle az árut, majd duplájáért adja tovább a boltnak, amely ugyancsak a duplájáért kínálja az embereknek. Mint kifejtette, idén később érnek az almák az időjárás következtében. A nyári goldent tavaly júliusban lehetett szedni, idén két héttel később. A gálát most kezdik a szüretelni, de még novemberben is lehet szedni a téli fajtát. A három ültetvény 18 fajta almafát találni egy pázmándfalui domboldalon. Azt is kifejtette, hogy nagyon kiszámíthatatlan volt a csapadékmennyiség. Pázmándtól nem messze, Töltéstava körül van kukoricása, szépek a növények, ott bőven volt eső és olykor 10-20 milliméter is nagy különbséget eredményez a termésátlagban.

A nagy melegben nem tudnak megnőni

- Idén leginkább az volt a baj, hogy a nagy melegben nem tudnak megnőni, így kicsik lesznek az almák. Hiába öntöztük, azért kicsik lettek az almák. Júniusban 18 milliméter eső volt csak az átlagosan várt 110 milliméter helyett, júliusban 38-40 milliméter, augusztusban 40 milliméter. Ezzel együtt jó közepes termést várok, fagy nem volt az idén, kezeltük, vigyáztunk a gyümölcsre. Az ízük viszont finom, ropogósak. Személyes kedvencem a Pink Lady, a vevőim szeretik a jonagoldot nagyon - felelte érdeklődésünkre Nagy Imre, aki Csorna környékén 13 hektáron termeszt almát. - Meg lehet nézni, tele van a fa alja égett almával. Az én almásom 2000-ben telepített, intenzív típusú, vagyis már 25 éves. Most kezdem a szuperintenzívet telepíteni csepegtető rendszerrel, ezzel kiküszöbölhetem a csapadékhiányt.

A csornai termelő 150-200 mázsát szed le hektáronként, étkezési és léalmája egyaránt van. Jelenleg a gálát szedik nála, ezeket a CBA veszi át. Nála lehet is vásárolni is a földje melletti boltban, ezek az árak: kilónként 250 forintért adja a kisebbeket, 400 forint per kilóért a nagyobb szeműeket. Gyümölcsleveket is készít.