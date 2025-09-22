A piacon ragadt ingatlanok is gazdára találnak Győrben

A vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban található panellakások értékesítési ideje egy év alatt 20 nappal 63 napra mérséklődött, közölte az Ingatlan.com. Az ok elsősorban az elsőlakás-vásárlóknak szeptembertől elérhető kedvezményes lakáshitelt biztosító Otthon Start Program. A téglaépítésűek az idén 92 nap alatt keltek el, ami 36 nappal elmarad a tavalyi szinttől. A községekben és a kisebb vidéki városokban lévő lakások, illetve házak eladásához összességében 220 és 182 napra volt szükség az elmúlt közel három hónapban, ami tavalyhoz képest 15 és 42 nappal hosszabb értékesítési időt jelent. A vásárlók most inkább a társasházi lakásokat keresik jobban, ezeket gyorsabban lehet eladni. A jelenség viszont azért nem meglepő, mert a 3 százalékos hitelt segítségével költöző lakásvásárlók tipikusan ezeket az ingatlanokat választják első otthonnak, tette hozzá a cég.