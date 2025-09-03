szeptember 3., szerda

Hilda névnap

24°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Otthonteremtési program

1 órája

Repülőrajtot vett a fix 3 százalékos lakáshitel a Kisalföldön is

Címkék#MBH DUNA Bank#otthon#hitel

Szeptember 1-ével elindult a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési program. Nagy várakozás előzte meg a 3 százalékos hitel indulását. Már az első nap nagy volt az érdeklődés.

Barki Andrea

A fix 3 százalékos hitel indulását nagy várakozás előzte meg. Sokan már előzetesen tájékozódtak az otthonteremtési programról, néztek körül az ingatlanpiacon.

3 százalékos hitel
A 3 százalékos hitel felpörgeti az ingatlanpiacot?
Fotó: MW archív

A 3 százalékos hitel elindult

– Hétfőn elstartoltunk, az első nap pedig nagyon erősre sikeredett – jelentette be kedden délelőtt közösségi oldalán Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. – A program iránti érdeklődés óriási, a bankoknál egy nap alatt több ezer ügyfél jelentkezett. A pénzintézetek felkészültek voltak, bírták a terhelést, nagyobb fennakadásról sehonnan sem érkezett hír. Már most látszik, hogy sokéves ingatlan- és hitelpiaci rekordok fognak megdőlni! Mozgásba lendül az ingatlanpiac és a hitelezés! – jegyezte meg az államtitkár.

Lőrincz Gábor, az MBH Duna Bank hitelezési igazgatója kérdésünkre megerősítette, fokozott érdeklődés volt tapasztalható bankjuknál az első napon a fix 3 százalékos lakáshitel iránt. Mint mondta, néhány ügyfél már be is adta az igénylését, tehát voltak, akik már startra készen várták a programot, és be tudták adni a szükséges dokumentumokat. Rajtuk kívül is nagyon sokan érdeklődtek már a nyáron a feltételek iránt.

3 százalékos hitel
Lőrincz Gábort, az MBH Duna Bank hitelezési igazgatóját kérdeztük a 3 százalékos hitel indulásának tapasztalatairól.
Fotó: Molcsányi Máté

– Úgy tűnik, mindenki kivárásra spekulált, hogy amikor indul a program, akkor ezzel az új termékkel tudjon hitelt felvenni. A program első napján kiemelkedő volt az érdeklődés a kérelmek beadásán túl

 – erősítette meg a hitelezési igazgató. 

– Ez még csak az első nap volt, ilyenkor nehéz megmondani, hogy mi lesz a program további életútja. Várakozásaink szerint jelentősen meg fognak ugrani az adás-vételhez kapcsolódó transzakciószámok a piacon, de az építkezőket is támogatja a program. Országos szinten a kereskedelmi bankoknál 10-15 ezer hitelszerződés megkötését is lehetségesnek tartjuk az új támogatott hitelkonsrukcióban az év végéig és vélhetően ennek egy jelentős része Győr-Moson-Sopron vármegyét, így az MBH DUNA Bank regionális működési területét fogja érinteni

 – tette hozzá Lőrincz Gábor, aki úgy gondolja, hogy többen korábban meglépik a lakásvásárlást, amit egyébként később valósítottak volna meg. Az is várható, hogy októberben fogják igazán érezni a bankok az első nagyobb hullám megérkezését, a kérvények beadását.

A hitelről a bankok honlapján lehet részletesen tájékozódni. Az MBH Duna Bank oldalán is részletes leírás található a termékről, sőt, hitelkalkulátor segíti a számolást, ahol online személyes időpont foglalására is lehetőség van. A lakáshitel egy összetett kérdés, mert ez egy olyan pénzügyi igény, amit más, adott esetben több támogatott konstrukcióval is lehet kombináltan megvalósítani. Lőrincz Gábor ezért a személyes tanácsadást javasolja, ahol az ügyfél egy banki szakemberrel meg tudja beszélni a legfontosabb szempontokat. Erre a munkatársak minden pénzintézetnél így az MBH Duna Bankban is fel vannak készülve, gyakran gyorsított eljárásokkal támogatva a megnövekedett érdeklődést. Mivel sokan még csak ezután választják ki a megvásárolni kívánt ingatlant, ezért a nagyobb egyeztetések ezután várhatók.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu