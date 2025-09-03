Repülőrajtot vett a fix 3 százalékos lakáshitel a Kisalföldön is

A fix 3 százalékos hitel indulását nagy várakozás előzte meg. Sokan már előzetesen tájékozódtak az otthonteremtési programról, néztek körül az ingatlanpiacon.

A 3 százalékos hitel felpörgeti az ingatlanpiacot?

Fotó: MW archív

A 3 százalékos hitel elindult

– Hétfőn elstartoltunk, az első nap pedig nagyon erősre sikeredett – jelentette be kedden délelőtt közösségi oldalán Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. – A program iránti érdeklődés óriási, a bankoknál egy nap alatt több ezer ügyfél jelentkezett. A pénzintézetek felkészültek voltak, bírták a terhelést, nagyobb fennakadásról sehonnan sem érkezett hír. Már most látszik, hogy sokéves ingatlan- és hitelpiaci rekordok fognak megdőlni! Mozgásba lendül az ingatlanpiac és a hitelezés! – jegyezte meg az államtitkár.

Lőrincz Gábor, az MBH Duna Bank hitelezési igazgatója kérdésünkre megerősítette, fokozott érdeklődés volt tapasztalható bankjuknál az első napon a fix 3 százalékos lakáshitel iránt. Mint mondta, néhány ügyfél már be is adta az igénylését, tehát voltak, akik már startra készen várták a programot, és be tudták adni a szükséges dokumentumokat. Rajtuk kívül is nagyon sokan érdeklődtek már a nyáron a feltételek iránt.

Lőrincz Gábort, az MBH Duna Bank hitelezési igazgatóját kérdeztük a 3 százalékos hitel indulásának tapasztalatairól.

Fotó: Molcsányi Máté

– Úgy tűnik, mindenki kivárásra spekulált, hogy amikor indul a program, akkor ezzel az új termékkel tudjon hitelt felvenni. A program első napján kiemelkedő volt az érdeklődés a kérelmek beadásán túl

– erősítette meg a hitelezési igazgató.

– Ez még csak az első nap volt, ilyenkor nehéz megmondani, hogy mi lesz a program további életútja. Várakozásaink szerint jelentősen meg fognak ugrani az adás-vételhez kapcsolódó transzakciószámok a piacon, de az építkezőket is támogatja a program. Országos szinten a kereskedelmi bankoknál 10-15 ezer hitelszerződés megkötését is lehetségesnek tartjuk az új támogatott hitelkonsrukcióban az év végéig és vélhetően ennek egy jelentős része Győr-Moson-Sopron vármegyét, így az MBH DUNA Bank regionális működési területét fogja érinteni

– tette hozzá Lőrincz Gábor, aki úgy gondolja, hogy többen korábban meglépik a lakásvásárlást, amit egyébként később valósítottak volna meg. Az is várható, hogy októberben fogják igazán érezni a bankok az első nagyobb hullám megérkezését, a kérvények beadását.