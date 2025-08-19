2 órája
Hatalmas átalakítás előtt a zárkertek - készül a kormányrendelet
A Világgazdaság cikke szerint a változás megszünteti a jogi és a valós használat közti ellentmondást. Így a zártkerti ingatlanok jogilag is olyan státuszt kapnak, mint a nem mezőgazdasági ingatlanok.
A júliusban hatályba lépett ingatlannyilvántartási törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy a tulajdonosok kérhessék a zártkerti ingatlanuk művelési ág alóli kivonását és művelés alól kivett területként való bejegyzését, amennyiben az adott önkormányzat rendeletben engedélyezi az eljárást – írta a Jogi Fórum.
Mi a zártkert?
A zártkerti ingatlanok eredetileg a lakóövezetekhez közeli kertek, gyümölcsösök vagy szőlők voltak, amelyekre időnként hétvégi házakat építettek. Bár ezek a telkek főként mezőgazdasági művelés alá tartoztak, manapság sokszor lakóingatlanként funkcionálnak, például tóparti hétvégi házként vagy hobbitelken lévő kis házként.
A probléma az ingatlanokkal az, hogy a jogi minősítésük miatt a tulajdonosok nem vehetnek fel lakáshitelt, és nem jogosultak családtámogatási kedvezményekre. Emellett az ilyen telkek alacsony beépíthetősége és különféle fenntartási kötelezettségeik (például gyommentesítés vagy művelési elvárások) is nehezítik a használatukat.
Az értékesítésük továbbá a szigorú földforgalmi törvényi szabályokhoz van kötve, amelyek lassítják az ügyintézést és gyengítik a piaci pozíciót. A júliusi változás jogilag elismeri, hogy az ingatlant nem mezőgazdasági célra használják, így megszűnik a használat és a jogi státusz közti ellentmondás. Az átminősítés nemcsak az egész telekre, hanem annak egy részére is kérelmezhető.
„A zártkerti ingatlannal rendelkező tulajdonosoknak tehát érdemes figyelemmel kísérniük saját önkormányzatuk rendeleteit, ugyanis a művelés alóli kivonás lehetősége nemcsak jogilag rendezettebb viszonyt, hanem könnyebb hasznosítást és jobb értékesíthetőséget is eredményezhet” – hívta fel a figyelmet a Jalsovszky Ügyvédi Iroda ingatlanjogi szakértője a Jogi Fórum oldalán.
Miért fontos a házi zártkert?
Meghatározó jelentőségű a házikerti termelés a jó minőségű és egészséges élelmiszer előállításában. A kertészet azonban olyan közösségformáló, értékteremtő munka is, amely továbbörökíti a helyi hagyományokat és termesztési tapasztalatokat. Így több szempontból is előnyös az önellátás megerősítése, a kertkultúra támogatása, amely iránt az agrártárca is elkötelezett - közölte korábban az Agrárminisztérium közleménye szerint Nagy István miniszter.
- Nagy István szerint a házikerti termelésnek elismerésre méltó szerepe van az élelmiszer-biztonság és az egészséges, magas minőségű élelmiszerek megtermelésében és a bioélelmiszerek fogyasztásának elterjedésében is. Magyarországon egyre többen választják a kiskerti termesztést, ezzel törekedve arra, hogy a vásárlás helyett vagy mellett saját maguk termeljenek gyümölcsöket, zöldségeket, vagy akár fűszernövényeket.
- A kertek művelését lehetővé tevő szaktudás és kemény munka megbecsülést és odafigyelést érdemel. Ezt a munkát ismerte el és segítette a kormányzat azzal, hogy a kisárutermelők számára közvetlen értékesítést tett lehetővé 2010-ben. Ezen túlmenően a rövid ellátási lánc segít abban, hogy a helyben előállított minőségi, magyar termékekből származó haszon helyben maradjon. Az agrártárca 2020-ban egy felhívást hirdetett meg, amely során vidéki térségekben működő önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok és nonprofit szervezetek nyújthattak be támogatási kérelmet piacok és vásárterek létrehozására, fejlesztésére. A rövid ellátási láncok fejlesztésének, kialakításának támogatására idén új pályázat jelent meg 1,6 milliárd forint keretösszeggel, a támogatási kérelmek benyújtására pedig május 14-étől van lehetőség.
- A KAP Stratégiai terv tavaszi módosításával jött létre a "Vidéki infrastruktúra fejlesztés zártkerti területeken" törekvés, ami elsősorban az elhanyagolt földek újbóli hasznosítását és jobb megközelíthetőségét segítheti elő. Ezeknek a területeknek a rendszeres művelése ugyanis hozzájárul a helyi mezőgazdasági termelés újraélesztéséhez, valamint az ahhoz kapcsolódó életforma fenntartásához. A zártkertek megművelése lehetőséget nyújt a genetikai sokféleség megőrzésére, emellett a hagyományos kertgazdálkodás fontos szerepet tölt be a hátrányos helyzetű térségek felzárkózásában. Továbbá elősegíti az önellátást, javítja az élelmiszer-termelési lehetőségeket, valamint hozzájárul a vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítéséhez is .
- A vidék újrafelfedezésével újjáélednek a tanyák is, amelyeket - mint a háztáji gazdálkodás egyik fontos helyszínét - a szakminisztérium is értéknek tekinti, ezért elkötelezetten támogatja fennmaradásukat és fejlődésüket. Ezzel összhangban a KAP Stratégiai terv alapján hamarosan megjelenik a "Vidéki infrastruktúra fejlesztések támogatása tanyákon" című felhívás. Erre olyan magánszemélyek pályázhatnak, akiknek a bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye a támogatási kérelem benyújtását megelőző 6 hónapban folyamatosan a fejlesztéssel érintett tanyán van - ismertette a miniszter.
