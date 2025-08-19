Hatalmas átalakítás előtt a zárkertek - készül a kormányrendelet

A júliusban hatályba lépett ingatlannyilvántartási törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy a tulajdonosok kérhessék a zártkerti ingatlanuk művelési ág alóli kivonását és művelés alól kivett területként való bejegyzését, amennyiben az adott önkormányzat rendeletben engedélyezi az eljárást – írta a Jogi Fórum.

Felértékelődhetnek a zártkertben álló ingatlanok - Illusztráció: pixabay

Mi a zártkert? A zártkerti ingatlanok eredetileg a lakóövezetekhez közeli kertek, gyümölcsösök vagy szőlők voltak, amelyekre időnként hétvégi házakat építettek. Bár ezek a telkek főként mezőgazdasági művelés alá tartoztak, manapság sokszor lakóingatlanként funkcionálnak, például tóparti hétvégi házként vagy hobbitelken lévő kis házként.

A probléma az ingatlanokkal az, hogy a jogi minősítésük miatt a tulajdonosok nem vehetnek fel lakáshitelt, és nem jogosultak családtámogatási kedvezményekre. Emellett az ilyen telkek alacsony beépíthetősége és különféle fenntartási kötelezettségeik (például gyommentesítés vagy művelési elvárások) is nehezítik a használatukat.

Az értékesítésük továbbá a szigorú földforgalmi törvényi szabályokhoz van kötve, amelyek lassítják az ügyintézést és gyengítik a piaci pozíciót. A júliusi változás jogilag elismeri, hogy az ingatlant nem mezőgazdasági célra használják, így megszűnik a használat és a jogi státusz közti ellentmondás. Az átminősítés nemcsak az egész telekre, hanem annak egy részére is kérelmezhető.

„A zártkerti ingatlannal rendelkező tulajdonosoknak tehát érdemes figyelemmel kísérniük saját önkormányzatuk rendeleteit, ugyanis a művelés alóli kivonás lehetősége nemcsak jogilag rendezettebb viszonyt, hanem könnyebb hasznosítást és jobb értékesíthetőséget is eredményezhet” – hívta fel a figyelmet a Jalsovszky Ügyvédi Iroda ingatlanjogi szakértője a Jogi Fórum oldalán.

Miért fontos a házi zártkert?

Meghatározó jelentőségű a házikerti termelés a jó minőségű és egészséges élelmiszer előállításában. A kertészet azonban olyan közösségformáló, értékteremtő munka is, amely továbbörökíti a helyi hagyományokat és termesztési tapasztalatokat. Így több szempontból is előnyös az önellátás megerősítése, a kertkultúra támogatása, amely iránt az agrártárca is elkötelezett - közölte korábban az Agrárminisztérium közleménye szerint Nagy István miniszter.