Csodás vendégházat árulnak a bakonyi erdő rejtekében - fotók

Ez a 7000 nm-es telken fekvő, új építésű, mégis a természetbe simuló vendégház tökéletes választás, akár befektetési célra, akár saját használatra. A ház tágas és kényelmes, 10-12 fő számára biztosít pihenést, így baráti társaságoknak vagy családoknak is ideális.

Vendégház a bakonyi erdő rejtekében.

Fotó: ingatlanbazar.hu

Mit kínál ez a csodás vendégház?