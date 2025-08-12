Nyugalmas otthon
11 órája
Csodás vendégházat árulnak a bakonyi erdő rejtekében - fotók
Csodás vendégházat hirdetnek eladásra a bakonyszentlászlói erdő ölelésében. A vendégház minden igényt kielégít.
Ez a 7000 nm-es telken fekvő, új építésű, mégis a természetbe simuló vendégház tökéletes választás, akár befektetési célra, akár saját használatra. A ház tágas és kényelmes, 10-12 fő számára biztosít pihenést, így baráti társaságoknak vagy családoknak is ideális.
Mit kínál ez a csodás vendégház?
- Jakuzzi, ahol lazíthatsz a csillagos ég alatt.
- Fűthető dézsa a hűvösebb napokra.
- Medence a nyári felfrissüléshez.
- Hangulatos kandalló a hideg estékre.
- Terasz, ahol reggelente a madárcsicsergést hallgatva kávézhatsz.
- Grillezés- és bográcsozási lehetőség + kemence.
- Ping-pong, csocsó.
- Bőséges parkolási lehetőség.
- Mindez szomszédoktól távol, az erdő csendjében, ahol a természetes szépség veszi körül minden napodat.
Vendégházat árulnak a bakonyi erdő ölelésébenFotók: ingatlanbazar.hu
Az idilli otthont vagy vendégházat 210 millió forintért kínálják!
