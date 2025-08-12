augusztus 12., kedd

Klára névnap

28°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyugalmas otthon

11 órája

Csodás vendégházat árulnak a bakonyi erdő rejtekében - fotók

Címkék#bakonyi#vendégház erdő#természet

Csodás vendégházat hirdetnek eladásra a bakonyszentlászlói erdő ölelésében. A vendégház minden igényt kielégít.

Kisalföld.hu

Ez a 7000 nm-es telken fekvő, új építésű, mégis a természetbe simuló vendégház tökéletes választás, akár befektetési célra, akár saját használatra. A ház tágas és kényelmes, 10-12 fő számára biztosít pihenést, így baráti társaságoknak vagy családoknak is ideális.

vendégház
Vendégház a bakonyi  erdő rejtekében.
Fotó: ingatlanbazar.hu

Mit kínál ez a csodás vendégház?

  • Jakuzzi, ahol lazíthatsz a csillagos ég alatt.
  • Fűthető dézsa a hűvösebb napokra.
  • Medence a nyári felfrissüléshez.
  • Hangulatos kandalló a hideg estékre.
  • Terasz, ahol reggelente a madárcsicsergést hallgatva kávézhatsz.
  • Grillezés- és bográcsozási lehetőség + kemence.
  • Ping-pong, csocsó.
  • Bőséges parkolási lehetőség.
  • Mindez szomszédoktól távol, az erdő csendjében, ahol a természetes szépség veszi körül minden napodat.

Vendégházat árulnak a bakonyi erdő ölelésében

Fotók: ingatlanbazar.hu
vendégház
Vendégház az erdő rejtekében
Fotó: ingatlanbazar.hu

Az idilli otthont vagy vendégházat 210 millió forintért kínálják!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu