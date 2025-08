Ott a helyed! Hatalmas bulira készül a Vaskakas Sörfőzde Győrújbaráton – fotók, videó

Vida Norbert, a győrújbaráti Vaskakas Sörfőzde tulajdonosa és sörfőzőmestere szerint az elmúlt egy évtized alatt szép felfutást tapasztaltak meg a kisüzemi sörfőzés területén: – Kilenc éve, 2016-ban indítottuk el a sörfőzdénket és 2019-ig szép növekedési pályát jártunk be, majd következett két év járványidőszak, viszont sikerült megtartanunk a korábbi volumenünket. 2023-tól viszont megugrottak az energiaárak, amelyek hozzánk is begyűrűztek és érezhetően összébb kellett húzni a nadrágszíjat az utóbbi években. Az elmúlt évtized alatt számos technológiai fejlesztést tudtunk végrehajtani, megtöbbszöröztük a kapacitásunkat, viszont most várnunk kell az újabb lendületre – részletezte Vida Norbert.

Vida Norbert, a Vaskakas Sörfőzde tulajdonosa ellenőrzi, hogy milyen lett az elkészült Győri Pils. Fotó: Molcsányi Máté

Vaskakas Sörfőzde – Az üvegest felváltotta a dobozos

A győrújbaráti sörfőzde tulajdonosa szerint egyértelműen látszik, hogy a sörfogyasztás esik vissza, sőt, az üveges söröket egyre inkább felváltja a dobozos.

– Azok a sörfőzdék, amelyek meg tudták tenni, hogy követik a változást, stabilabb lábakon állnak a piacon. A vendéglátóhelyek, mint az éttermek, kocsmák ragaszkodnak az üveges sörökhöz. Míg a pubokban, delikátokban már közkedvelt lett a dobozos. Ennek egyszerű oka van: könnyebb szállítani, raktározni és csomagolni is – mutatott rá.

Még mindig a lager, az APA és az IPA a sláger

– Az apa és az ipa sörök még mindig a slágerek a kézműves italok tekintetében. Kezdetben csak felsőerjesztésű söröket főztünk, 2019-ben készült el a Győri Pils, ami viszont már egy könnyű lager. Könnyen csúszik, és a fesztiválok legnagyobb kedvence, sőt, az egész éves fogyasztásunkat tekintve is a top első-második helyen van. A lager sört követi az apa és az ipa: