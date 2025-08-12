augusztus 12., kedd

Változás

14 órája

Így változik az üzemanyag ára keddtől

Ismét változik az üzemanyag ára.

Keddtől a nagykereskedelmi üzemanyagárak csökkennek. Tovább esik a benzin és a gázolaj ára is, ezúttal azonos mértékben, bruttó 2–2 forinttal.

 

Az átlagárak az alábbiak szerint alakulnak, 95-ös benzin: 585 Ft/liter, gázolaj: 596 Ft/liter.

A kutak között azonban nagy különbség lehet, a 95-ös benzin valahol 550 forint, de bizonyos helyeken akár 646 forint is lehet, míg a gázolaj 556 forinttól kezdődik, de a 664 forintot is elérheti.

 

