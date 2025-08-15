augusztus 15., péntek

Mária névnap

29°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiváló minőség, közepes mennyiség

1 órája

Már szüretelik az irsait a Pannonhalmi borvidéken - fotók, videó

Címkék#szőlő#Irsai Olivér#rizling#szüret#pannonhalmi borvidék

Az Irsai Olivér szüret klasszikusan augusztus 20 és 30 közöttre tehető. Tavaly olyannyira extrém meleg volt, hogy már augusztus elején javában zajlott a szőlőszüret. Idén augusztus 14-én takarították be az első fürtöket a Pannonhalmi borvidéken.

Simon Roberta
Már szüretelik az irsait a Pannonhalmi borvidéken - fotók, videó

Pécsinger János a Pannonhalmi hegyközség elnöke és a Pécsinger Szőlőbirtok ügyvezetője.

Fotó: Csapó Balázs

Hamarosan a kiskertek is a metszőolló csattogástól lesznek hangosak, ugyanis megkezdődött az idei szőlőszüret a régióban. A Pannonhalmi borvidéken többnyire már hatalmas munkagépekkel végzik a betakarítást, az első fürtök már a présgépbe is kerültek. Pécsinger János, a hegyközség elnöke és a Pécsinger Szőlőbirtok ügyvezetője fogadta a Kisalföldet a szüret első napján. Utunk a Felpéc és Kajárpéc közötti lankákra vitt, ahol már hajnalban megkezdődött a nagy munka. - A Pannonhalmi borvidéken az illatos fajtákkal kezdődik a szüret, elsőként az irsai olivér fajtát szedjük. A nagy tömegű szőlőszüret csak ez után következik szeptember elején - mutatta Pécsinger János, a szőlőtőkék közt sétálva.

szüret
Elkezdődött az idei szőlőszüret a Pannonhalmi borvidéken. Fotó: Csapó Balázs

Irsai Olivérrel kezdődött a szüret

- Idén is korábban kezdődik a szüret, de inkább az extrémitás és a normalitás között vagyunk félúton. A hűvös április és május kitolta a vegetációt. Nem ért be olyan gyorsan a szőlő, viszont a júniusi, július eleji nagy meleg újra felgyorsította az érést. Az egy hónap csapadékmentes időszak után jól jött az eső, mert így megtelítődtek a szemek. A szőlőnek sem a túlzó napsütés nem tesz jót, ugyanis gyorsan eléghetnek a savak, viszont a túl sok csapadék is fejfájást okozhat a borászoknak, mert a fürtök hamar rothadásnak indulhatnak 

- fejtette ki a hegyközség elnöke.

- Jellemzően az egész Pannonhalmi borvidéken elindult az irsai olivér szüret, a hirtelen jött meleg miatt nem várhattunk tovább. Folyamatosan figyeltük és monitorozzuk a szőlő beltartalmát, mind fizikailag mind biológiailag. A laboreredmények azt mutatták, hogy épp most tökéletes a cukor és a sav aránya, ami elengedhetetlen a jó bor készítéséhez. Idén is kiváló minőségű termésre számítunk, bár valamennyivel kevesebb mennyiségre, mint a tavalyi szezonban

 - fűzte hozzá Pécsinger János.

Csalóka időjárás kiváló termést ígér

A Pannonhalmi borvidéken megfelelő volt a növényvédelem, így a klasszikusok betegségek, mint a peronoszpóra és lisztharmat nem okozott gondot. A későbbiekben is a nagyobb csapadék okozhat csak gondot. - Egyelőre stabil az időjárás, bízunk benne, hogy így is marad. A kora tavaszi hűvös időjárást nehezen vészelte át a szőlő, nem kötött úgy a termés, ezért a kiemelkedő termésmennyiség elmarad, de a kimagasló minőség mellett közepes mennyiség várható. 

  • Az irsai olivér fajtát 
  • hamarosan követi a cserszegi fűszeres 
  • és az olasz rizling, 
  • valamint a borvidék kiemelt fajtája a rajnai rizling. 

- Ennél a fehér fajtánál kiemelten fontos a csapadékmentes időjárás, ugyanis rothadás érzékeny. Ha szerencsénk lesz szeptemberben megtaláljuk azt a rajnai rizlinget, amit keresünk a borvidéken - emelte ki a hegyközség elnöke, akitől azt is megtudtuk, hogy 560 hektáron zajlik idén a szüret, melyet 30 borászati üzem végez.

Elkezdődött a szőlőszüret a Pannonhalmi borvidéken

Fotók: Csapó Balázs

A Pécsinger Szőlőbirtok ügyvezetője azt is elárulta, hogy milyen újdonságokkal készülnek a közeljövőben. 

- Nagy szenvedélyem a királyleányka, amit eddig habzóborként ismerhettek a borkedvelők. A gyöngyöző bor mellett a pezsgő útján is tovább visszük ezt a fajtát, valamint tervben van egy új chardonnay is - tudtuk meg. 

Pécsinger János szerint az első újborokat szeptember végén, október elején kóstolhatjuk, de előtte még augusztus utolsó hétvégéjén érdemes lesz kilátogatni a Győri Bornapokra, ahol számos helyi pincészet finom nedűjébe kortyolhatunk bele.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu