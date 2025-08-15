Már szüretelik az irsait a Pannonhalmi borvidéken - fotók, videó

Hamarosan a kiskertek is a metszőolló csattogástól lesznek hangosak, ugyanis megkezdődött az idei szőlőszüret a régióban. A Pannonhalmi borvidéken többnyire már hatalmas munkagépekkel végzik a betakarítást, az első fürtök már a présgépbe is kerültek. Pécsinger János, a hegyközség elnöke és a Pécsinger Szőlőbirtok ügyvezetője fogadta a Kisalföldet a szüret első napján. Utunk a Felpéc és Kajárpéc közötti lankákra vitt, ahol már hajnalban megkezdődött a nagy munka. - A Pannonhalmi borvidéken az illatos fajtákkal kezdődik a szüret, elsőként az irsai olivér fajtát szedjük. A nagy tömegű szőlőszüret csak ez után következik szeptember elején - mutatta Pécsinger János, a szőlőtőkék közt sétálva.

Elkezdődött az idei szőlőszüret a Pannonhalmi borvidéken. Fotó: Csapó Balázs

Irsai Olivérrel kezdődött a szüret

- Idén is korábban kezdődik a szüret, de inkább az extrémitás és a normalitás között vagyunk félúton. A hűvös április és május kitolta a vegetációt. Nem ért be olyan gyorsan a szőlő, viszont a júniusi, július eleji nagy meleg újra felgyorsította az érést. Az egy hónap csapadékmentes időszak után jól jött az eső, mert így megtelítődtek a szemek. A szőlőnek sem a túlzó napsütés nem tesz jót, ugyanis gyorsan eléghetnek a savak, viszont a túl sok csapadék is fejfájást okozhat a borászoknak, mert a fürtök hamar rothadásnak indulhatnak

- fejtette ki a hegyközség elnöke.

- Jellemzően az egész Pannonhalmi borvidéken elindult az irsai olivér szüret, a hirtelen jött meleg miatt nem várhattunk tovább. Folyamatosan figyeltük és monitorozzuk a szőlő beltartalmát, mind fizikailag mind biológiailag. A laboreredmények azt mutatták, hogy épp most tökéletes a cukor és a sav aránya, ami elengedhetetlen a jó bor készítéséhez. Idén is kiváló minőségű termésre számítunk, bár valamennyivel kevesebb mennyiségre, mint a tavalyi szezonban

- fűzte hozzá Pécsinger János.

Csalóka időjárás kiváló termést ígér

A Pannonhalmi borvidéken megfelelő volt a növényvédelem, így a klasszikusok betegségek, mint a peronoszpóra és lisztharmat nem okozott gondot. A későbbiekben is a nagyobb csapadék okozhat csak gondot. - Egyelőre stabil az időjárás, bízunk benne, hogy így is marad. A kora tavaszi hűvös időjárást nehezen vészelte át a szőlő, nem kötött úgy a termés, ezért a kiemelkedő termésmennyiség elmarad, de a kimagasló minőség mellett közepes mennyiség várható.

Az irsai olivér fajtát

hamarosan követi a cserszegi fűszeres

és az olasz rizling,

valamint a borvidék kiemelt fajtája a rajnai rizling.

- Ennél a fehér fajtánál kiemelten fontos a csapadékmentes időjárás, ugyanis rothadás érzékeny. Ha szerencsénk lesz szeptemberben megtaláljuk azt a rajnai rizlinget, amit keresünk a borvidéken - emelte ki a hegyközség elnöke, akitől azt is megtudtuk, hogy 560 hektáron zajlik idén a szüret, melyet 30 borászati üzem végez.