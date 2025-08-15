Itt gyérítik a szúnyogokat

Amennyiben az időjárási körülmények engedik, augusztus 15-én, pénteken (pótnap augusztus 16-a, szombat és augusztus 17-e, vasárnap) földi kémiai szúnyoggyérítést végeznek Győr területén. A melegködös és ULV technológiával működő berendezések a tervek szerint az esti órákban dolgoznak.

Harc a szúnyogok ellen

A következő területeken várható a melegködös és ULV technológiával működő, földi kémiai gyérítést végző berendezések feltűnése:

Melegködös technológia

Győr-Károlyháza

Dózsamajor

Győrszentiván

Győrszentiván Kertváros

Likócs

Vagongyári terület

Gyárváros

Nagybácsa

Kisbácsa

Révfalu (víziváros)

Révfalu (egyetemváros)



ULV technológia

Sziget-Újváros

Nádorváros

A gyérítés várhatóan 20 órakor kezdődik.

A melegködös gyérítést végző szerkezet működése zajhatással jár, ezért a szolgáltató kéri a lakosság elnéző türelmét.

A földi kémiai gyérítés idején a szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő egy órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a vérszívók elleni küzdelem sikeréhez a lakosság is hozzájárulhat. Mivel a házak közötti területre, a lakóingatlanokhoz tartozó kertekbe közvetlenül nem juthatnak el a szolgáltató járművei, ezért fontos, hogy a magánszemélyek otthonaikban és közvetlen környezetükben megszüntessék azokat a vízgyűjtőket, amelyek a szúnyogok szaporodását segítik. Ez minden olyan edény, eszköz lehet – virágcseréptől az öntözőkannán keresztül az esővízgyűjtőig –, melyekben a víz hosszabb ideig megáll.