Irtás

4 órája

Itt gyérítik a szúnyogokat

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatása szerint sok helyen végeznek kémiai szúnyoggyérítést augusztus 15-én.

Kisalföld.hu

Amennyiben az időjárási körülmények engedik, augusztus 15-én, pénteken (pótnap augusztus 16-a, szombat és augusztus 17-e, vasárnap) földi kémiai szúnyoggyérítést végeznek Győr területén. A melegködös és ULV technológiával működő berendezések a tervek szerint az esti órákban dolgoznak.

Szúnyog ellen kellenek
Harc a szúnyogok ellen

A következő területeken várható a melegködös és ULV technológiával működő, földi kémiai gyérítést végző berendezések feltűnése:
Melegködös technológia

  • Győr-Károlyháza
  • Dózsamajor
  • Győrszentiván
  • Győrszentiván Kertváros
  • Likócs
  • Vagongyári terület
  • Gyárváros
  • Nagybácsa
  • Kisbácsa
  • Révfalu (víziváros)
  • Révfalu (egyetemváros)
     

ULV technológia

  • Sziget-Újváros
  • Nádorváros
    A gyérítés várhatóan 20 órakor kezdődik.

A melegködös gyérítést végző szerkezet működése zajhatással jár, ezért a szolgáltató kéri a lakosság elnéző türelmét. 

A földi kémiai gyérítés idején a szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő egy órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.
A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a vérszívók elleni küzdelem sikeréhez a lakosság is hozzájárulhat. Mivel a házak közötti területre, a lakóingatlanokhoz tartozó kertekbe közvetlenül nem juthatnak el a szolgáltató járművei, ezért fontos, hogy a magánszemélyek otthonaikban és közvetlen környezetükben megszüntessék azokat a vízgyűjtőket, amelyek a szúnyogok szaporodását segítik. Ez minden olyan edény, eszköz lehet – virágcseréptől az öntözőkannán keresztül az esővízgyűjtőig –, melyekben a víz hosszabb ideig megáll.

