4 órája
Itt gyérítik a szúnyogokat
A Győr-Szol Zrt. tájékoztatása szerint sok helyen végeznek kémiai szúnyoggyérítést augusztus 15-én.
Amennyiben az időjárási körülmények engedik, augusztus 15-én, pénteken (pótnap augusztus 16-a, szombat és augusztus 17-e, vasárnap) földi kémiai szúnyoggyérítést végeznek Győr területén. A melegködös és ULV technológiával működő berendezések a tervek szerint az esti órákban dolgoznak.
A következő területeken várható a melegködös és ULV technológiával működő, földi kémiai gyérítést végző berendezések feltűnése:
Melegködös technológia
- Győr-Károlyháza
- Dózsamajor
- Győrszentiván
- Győrszentiván Kertváros
- Likócs
- Vagongyári terület
- Gyárváros
- Nagybácsa
- Kisbácsa
- Révfalu (víziváros)
- Révfalu (egyetemváros)
ULV technológia
- Sziget-Újváros
- Nádorváros
A gyérítés várhatóan 20 órakor kezdődik.
A melegködös gyérítést végző szerkezet működése zajhatással jár, ezért a szolgáltató kéri a lakosság elnéző türelmét.
A földi kémiai gyérítés idején a szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő egy órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.
A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a vérszívók elleni küzdelem sikeréhez a lakosság is hozzájárulhat. Mivel a házak közötti területre, a lakóingatlanokhoz tartozó kertekbe közvetlenül nem juthatnak el a szolgáltató járművei, ezért fontos, hogy a magánszemélyek otthonaikban és közvetlen környezetükben megszüntessék azokat a vízgyűjtőket, amelyek a szúnyogok szaporodását segítik. Ez minden olyan edény, eszköz lehet – virágcseréptől az öntözőkannán keresztül az esővízgyűjtőig –, melyekben a víz hosszabb ideig megáll.