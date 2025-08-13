5 órája
SZÉP-kártya: közeledik a díjmentes felhasználás határideje
Rekordévet zárt 2024-ben a SZÉP-kártya, tehát idén is a belföldi turizmus fontos eszközének számít. Emellett fontos megemlíteni azt is, hogy közeleg a határidő, alig több mint egy hónapig lehet levonás nélkül elkölteni a régóta a kártyán parkoló összegeket.
A Széchenyi Pihenő Kártyán a feltöltés után eltelt egy évet követő március 20-ig vagy szeptember 20-ig a fel nem használt egyenleg terhére 15 százalékos egyszeri díjat számít fel a szolgáltató. Idén szeptember 20-án a 2024. március 20. és 2024. szeptember 20. között feltöltött és fel nem használt egyenlegekre kell figyelni – emlékeztet Fata László a Cafeteria Trend juttatási szakértője.
Fontos, hogy a díj nem számítható fel azon pénzeszközre, amely után e rendelet szerinti díjat már számoltak fel. Míg a munkavállalóknak érdemes ellenőrizni, hogy rendelkeznek-e ilyen régebbi egyenlegekkel, addig a munkáltatóknak is fontos lehet figyelembe venni ezt az új szabályt.
Ha ugyanis a munkáltató 2025. szeptember 20. előtti napokban utalja a munkavállalók SZÉP-kártya-juttatásait, azt a fenti szabályok szerint 2026. szeptember 20-ig lehet költségek levonása nélkül felhasználni. Ha ez a feltöltés pár napot csúszik, akkor akár fél évvel is hosszabbodhat díjmentes felhasználás ideje.
Például a 2025. szeptember 20. utáni napokban feltöltött SZÉP-kártya-juttatásokat a jelenleg érvényes szabályok szerint 2027. március 20-ig költhetik a kártyabirtokosok költségek levonása nélkül.
Egyre többen fizetnek a SZÉP-kártyákkal
A legfrissebben elérhető adatok szerint 2025 júniusában a SZÉP-kártya-feltöltések összértéke 44,4 milliárd forintot tett ki, ami az előző év ugyanezen időszakánál 26,7 százalékkal volt magasabb. A kártyabirtokosok összesen mintegy 44,2 milliárd forintot fizettek SZÉP-kártyáikkal, ami közel 14 százalékos növekedés 2024 júniusához képest.
Az év hatodik hónapjában az elfogadóhelyek száma megközelítette a 158 ezret, számuk 7,5 százalékkal nőtt tavalyhoz képest. Idén az év első fél évében a SZÉP-kártya feltöltések összértéke meghaladta a 248,6 milliárd forintot, ami 8,1 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakát.
Júniusban a szálláshelyek országszerte mintegy 10 százalékkal több bevételt könyvelhettek el, mint tavaly ilyenkor, miközben a SZÉP-kártyákról származó bevételük 1,6 százalékkal nőtt. A térségek közül a legtöbbet a Balatonnál költöttek a szálláshelyeken SZÉP-kártyákról, ahol ez az összeg a júniusi belföldi szálláshelyi bevételek 9,7 százalékát tette ki.
A SZÉP-kártyás költések az előző év azonos időszakához képest jelentős mértékben, 12,3 százalékkal nőttek, a kártyabirtokosok mintegy 226,6 milliárd forintot használtak fel június végéig kártyáikról. Június végén a SZÉP-kártyákon 142 milliárd forint állt rendelkezésre, a 2024. június végi 127 milliárd forinttal szemben.
Melyik ágazatban volt a legnagyobb béremelés? – Mutatjuk a számokat
Az elmúlt évek során az egészségügy egyik legnagyobb horderejű változása a magyar orvosok bérezésének jelentős átalakulása volt. A Központi Statisztikai Hivatal friss, Egészségügy 2024 című jelentése szerint az orvosbérek, azaz orvosok bruttó átlagkeresete emelkedett a legnagyobb mértékben Magyarországon, 2019-hez viszonyítva majdnem a háromszorosára nőtt.
- írta a vg.hu.
Olvassa el a témában írt további cikkeinket is:
