Másfél milliárd forintért szálloda vehető Győrben, két épülettel és teljes berendezéssel - fotók

Az ingatlanbazar.hu hirdetési portálon kínálnak megvételre Győr-Nádorvárosban egy 1450 négyzetméteres, két patinás épületből álló szállodát, teljes berendezéssel. Az ingatlan, Győr történelmi belvárosának peremén található, néhány perc sétára a belvárostól, számos idegenforgalmi látványosság, szórakozóhelyek, hangulatos kávéházak és jó hírű éttermek teszik vonzóvá az ide érkező vendégek számára. A szálloda ára 1 milliárd 490 millió forint.

Eladó szálloda Győrben

A két épületből álló komplexum, összesen 1450 négyzetméter. Az ingatlanokat eredetileg is szállodának tervezték, az első épület 1995-ben épült, a második 1997-ben. A szálloda fűtését gázkazánok, a meleg vizet gázbojlerek biztosítják. Az épületek kamerarendszerrel felszereltek.

A főbejáraton belépve esztétikus kialakítású recepció fogadja a vendégeket. A szálloda 31 szobája akár 100 fő elhelyezésére, saját melegkonyhás étterme pedig 200 fő ellátására alkalmas, ezeken kívül különterem, reggeliző terem, konyha, étterem, bár, lift, recepció, szauna, mosoda, és egy, utcáról nyíló önálló bejáratú üzlethelyiség is helyet kapott az épületekben. A vendégek részére a két épület között zárt udvari parkoló áll rendelkezésre, továbbá az épületek előtt, az utcán további parkolók vannak. A két szállodaépületet zárt folyosó köti össze.