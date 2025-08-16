2 órája
Eladó egy szálloda Győrben, ezért kerül másfél milliárdba - fotók
Jól jönne egy szálloda és másfél milliárd forintja is van rá? Mutatjuk, melyik győri szálloda lehet az öné ennyiért. Két patinás épület és a teljes berendezés eladó.
Az ingatlanbazar.hu hirdetési portálon kínálnak megvételre Győr-Nádorvárosban egy 1450 négyzetméteres, két patinás épületből álló szállodát, teljes berendezéssel. Az ingatlan, Győr történelmi belvárosának peremén található, néhány perc sétára a belvárostól, számos idegenforgalmi látványosság, szórakozóhelyek, hangulatos kávéházak és jó hírű éttermek teszik vonzóvá az ide érkező vendégek számára. A szálloda ára 1 milliárd 490 millió forint.
Eladó szálloda Győrben
A két épületből álló komplexum, összesen 1450 négyzetméter. Az ingatlanokat eredetileg is szállodának tervezték, az első épület 1995-ben épült, a második 1997-ben. A szálloda fűtését gázkazánok, a meleg vizet gázbojlerek biztosítják. Az épületek kamerarendszerrel felszereltek.
A főbejáraton belépve esztétikus kialakítású recepció fogadja a vendégeket. A szálloda 31 szobája akár 100 fő elhelyezésére, saját melegkonyhás étterme pedig 200 fő ellátására alkalmas, ezeken kívül különterem, reggeliző terem, konyha, étterem, bár, lift, recepció, szauna, mosoda, és egy, utcáról nyíló önálló bejáratú üzlethelyiség is helyet kapott az épületekben. A vendégek részére a két épület között zárt udvari parkoló áll rendelkezésre, továbbá az épületek előtt, az utcán további parkolók vannak. A két szállodaépületet zárt folyosó köti össze.
Eladó egy szálloda Győrben, másfél milliárdértFotók: ingatlanbazar.hu
A szobák mindegyike kabinos tusolóval és WC-vel felszerelt, továbbá tévé, WIFI, széf (csak a lakosztályokban) és hűtőszekrény található.
A szobák fűthetők és légkondicionáltak, méretben és felszereltségben a Standard egyágyas szobától a De luxe apartmanig öt különböző szint rendelkezésre áll.
Az ingatlan alkalmas, hogy továbbra is
- szállodaként üzemeljen,
- vállalatok részére, dolgozók elszállásolására.
- sport, vagy
- orvosi központ létesítésére,
- cégközpontnak, irodák működtetésére.
- Konferenciák, bemutatók, rendezvények lebonyolítására,
- nyugdíjas otthon kialakítására.
A lehetőségek óriási választéka várja a leendő tulajdonost, mivel nem csak a vendéglátás mentén lehet gondolkodni! Értékálló befektetési ajánlat: az épület szerkezete, műszaki állapota, berendezése korának, rendszeres karbantartásnak és szállodai besorolásának megfelelő állapotban van.
További fotók ITT>> megnézhetők.