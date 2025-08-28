augusztus 28., csütörtök

Otthon Start Program: hajrá magyar fiatalok, startoljatok rá - videó

Az Otthon Start program feltételei könnyen teljesíthetők, lehetőségei más támogatásokkal összevonhatók, jótékony hatásuk így megsokszorozódhat. Az Otthon Start program azoknak is megnyitja a lehetőséget, akik új építésű lakásba költöznének.

Kisalföld.hu

Ahogyan arról korábbi írásainkban és a Világgazdaság cikkében beszámolt, az Otthon Start program feltételei könnyen teljesíthetők, lehetőségei más támogatásokkal összevonhatók, jótékony hatásuk így megsokszorozódhat. A tájékozódás után pedig jöhet az áttörést jelentő lépés: a megszerezni kívánt ingatlan kiválasztása, majd a lakásvásárlás, házvásárlás.

Otthon Start Program: a program az első lakáshoz jutást segíti, megszüntetve a korábbi programokból ismert megkötéseket. 
Fotó: Illusztráció / Forrás:  MW Archívum

Otthon Start Program: Új lakástól a használtig

Minden alapvető részletet megtalálunk a programról a kormányzati honlapon, és innen szinte mindenki ki tudja deríteni azt is, jogosult-e rá, szöveges és videós segédletek felhasználásával.

Itt érdemes felidézni: a program az első lakáshoz jutást segíti, megszüntetve a korábbi programokból ismert megkötéseket. Biztonságos és olcsó, ezért fix 3 százalékos hitel a másik ismert neve, a kamata nem mehet feljebb, a törlesztőrészlete akár százezrekkel alacsonyabb a most elérhető piaci hitelénél, már 10 százalékos saját résszel igénybe vehető új és használt lakásra is, nem kell hozzá házasságot kötni, gyermeket vállalni, fiatalnak lenni – Otthon start-korhatár nincs.  (Bizonyos megkötések azonban vannak: ezért is fontos indulás előtt ellenőrizni, eleget teszünk-e ezeknek.)

Ugyanakkor megtakarításunkat tovább növelendő a 3 százalékos hitel összeköthető más állami programokkal, mint a CSOK Plusz vagy a falusi CSOK és a babaváró hitel. 

A szeptember 1-jei indulás előtt az „utolsó pillanatokban” is finomítják a szabályozást, azzal a kiolvasható szándékkal, hogy még könnyebben igénybe vehetők és értelmezhetők legyenek a lehetőségek.

A Magyar Közlönyben legutóbb közölt részleteket itt találjuk, erről itt olvasható értelmezés. A feltételeket és a törlesztőrészleteket illetően már a kormányhonlap sok alapinformációt nyújt.

Az Otthon Start program feltételek

  • A program az első lakáshoz jutást segíti, 
  • Biztonságos és olcsó, 
  • a kamata nem mehet feljebb 3%-nál, 
  • a törlesztőrészlete akár százezrekkel alacsonyabb a most elérhető piaci hitelénél, 
  • már 10 százalékos saját résszel igénybe vehető 
  • új és használt lakásra is, 
  • nem kell hozzá házasságot kötni, gyermeket vállalni, korhatár nincs.  

Bizonyos megkötések azonban vannak: ezért is fontos indulás előtt ellenőrizni, eleget teszünk-e ezeknek. A további részletekről a vg.hu cikkében, a kiemelt szavakra kattintva olvashat.

A magyar ingatlanpiacon új fejezetet nyithat a „venni vagy bérelni” dilemmájában az Otthon Start program. Győr-Moson-Sopron vármegyében az átlagos négyzetméterár: 653.697.

 

Az Otthon Start Programról írt cikkeinket itt olvashatja.

