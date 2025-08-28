1 órája
Otthon Start Program: hajrá magyar fiatalok, startoljatok rá - videó
Az Otthon Start program feltételei könnyen teljesíthetők, lehetőségei más támogatásokkal összevonhatók, jótékony hatásuk így megsokszorozódhat. Az Otthon Start program azoknak is megnyitja a lehetőséget, akik új építésű lakásba költöznének.
Ahogyan arról korábbi írásainkban és a Világgazdaság cikkében beszámolt, az Otthon Start program feltételei könnyen teljesíthetők, lehetőségei más támogatásokkal összevonhatók, jótékony hatásuk így megsokszorozódhat. A tájékozódás után pedig jöhet az áttörést jelentő lépés: a megszerezni kívánt ingatlan kiválasztása, majd a lakásvásárlás, házvásárlás.
Otthon Start Program: Új lakástól a használtig
Minden alapvető részletet megtalálunk a programról a kormányzati honlapon, és innen szinte mindenki ki tudja deríteni azt is, jogosult-e rá, szöveges és videós segédletek felhasználásával.
Itt érdemes felidézni: a program az első lakáshoz jutást segíti, megszüntetve a korábbi programokból ismert megkötéseket. Biztonságos és olcsó, ezért fix 3 százalékos hitel a másik ismert neve, a kamata nem mehet feljebb, a törlesztőrészlete akár százezrekkel alacsonyabb a most elérhető piaci hitelénél, már 10 százalékos saját résszel igénybe vehető új és használt lakásra is, nem kell hozzá házasságot kötni, gyermeket vállalni, fiatalnak lenni – Otthon start-korhatár nincs. (Bizonyos megkötések azonban vannak: ezért is fontos indulás előtt ellenőrizni, eleget teszünk-e ezeknek.)
Ugyanakkor megtakarításunkat tovább növelendő a 3 százalékos hitel összeköthető más állami programokkal, mint a CSOK Plusz vagy a falusi CSOK és a babaváró hitel.
A szeptember 1-jei indulás előtt az „utolsó pillanatokban” is finomítják a szabályozást, azzal a kiolvasható szándékkal, hogy még könnyebben igénybe vehetők és értelmezhetők legyenek a lehetőségek.
A Magyar Közlönyben legutóbb közölt részleteket itt találjuk, erről itt olvasható értelmezés. A feltételeket és a törlesztőrészleteket illetően már a kormányhonlap sok alapinformációt nyújt.
Az Otthon Start program feltételek
Az Otthon Start Program felpezsdíti a piacot és építőipart is
- A program az első lakáshoz jutást segíti,
- Biztonságos és olcsó,
- a kamata nem mehet feljebb 3%-nál,
- a törlesztőrészlete akár százezrekkel alacsonyabb a most elérhető piaci hitelénél,
- már 10 százalékos saját résszel igénybe vehető
- új és használt lakásra is,
- nem kell hozzá házasságot kötni, gyermeket vállalni, korhatár nincs.
Bizonyos megkötések azonban vannak: ezért is fontos indulás előtt ellenőrizni, eleget teszünk-e ezeknek. A további részletekről a vg.hu cikkében, a kiemelt szavakra kattintva olvashat.
A magyar ingatlanpiacon új fejezetet nyithat a „venni vagy bérelni” dilemmájában az Otthon Start program. Győr-Moson-Sopron vármegyében az átlagos négyzetméterár: 653.697.