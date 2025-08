Otthon Start Program: a vártnál is többen járhatnak jól

Ütőképes konstrukcióval tárta szélesre az otthonteremtési támogatások kapuját a kormány: a napokban megjelentek az Otthon Start program részletszabályai a Magyar Közlönyben. A fix 3 százalékos kamatozású hitel új távlatokat nyit, hiszen jelenleg a legmagasabbak közé tartozó magyar lakáshitel-kamatláb helyett a program révén érkező fix 3 százalék olyan, mintha közel húsz helyet ugranánk előre az EU-s lakáshitelkamatláb-ranglistán.

Az Otthon Start Program sokaknak kedvező lehetőséget nyújt.

Magyarországon kifejezetten magas az ingatlantulajdonosok aránya, a 40 év felettiek 80 százaléka saját tulajdonú ingatlanban él. Ugyanakkor a 18–40 év közöttieknél ez az arány csupán 40 százalék. Az Otthon Start program arra fókuszál, hogy a fiatalokat hozzásegítse az első lakásuk megvásárlásához, de nincs életkori megkötés, és a gyermekvállalás sem feltétel, mint a CSOK Plusznál.

Balogh László, az Ingatlan.com szakértője úgy látja, minden várakozásnál szélesebb kört érinthet az Otthon Start program, ezért szeptembertől kezdve a szokásosnál több tízezerrel nőhet az adásvételek száma.

A nem elsőlakás-vásárlók is jól járhatnak az Otthon Start Programmal

A kormányzati segítséggel azok is jól járhatnak, akik nem elsőlakás-vásárlók, mert ha nagyobb eséllyel találnak vevőt saját ingatlanukra, akkor ezek az eladók is tovább tudnak költözni. Balogh hozzátette: az Ingatlan.comon érezhetően megnőtt júliusban a tulajdonosok által feladott házak és lakások hirdetéseinek száma, ami arra utal, hogy sokan most újra reális esélyt látnak a továbbköltözésre.

