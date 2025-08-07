Úgy látszik az OTP Bank duplán terheli az ügyfeleit

Többen is jelezték csütörtök délelőtt, hogy technikai problémák adódtak az OTP Bank rendszerében. A bank hivatalos tájékoztatása szerint egy külső szolgáltató hibája miatt előfordulhatott, hogy bizonyos korábbi vásárlásokat duplán vont le a rendszer, így egyes ügyfelek számlájáról kétszer is levonták ugyanazt az összeget.

Probléma az OTP Banknál. Forrás: index.hu

„A külső partner bevonásával mindent megteszünk annak érdekében, hogy ügyfeleink számláján ismét a helyes egyenleg jelenjen meg. Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől” – közölte az OTP Bank.

Bár nem tömeges jelenségről van szó, így is sok ügyfelet érint a hiba. Több forrás megerősítette, hogy valóban egy külső szolgáltatónál adódott probléma, amelynek következményeként egyes tranzakciók duplán jelentek meg: ha valaki például már kifizetett egy összeget, a rendszer ezt újra levonta a számlájáról.

A bank munkatársai jelenleg azon dolgoznak, hogy kiszűrjék a duplikált tranzakciókat, és ennek eredményeként minden érintett ügyfélnél helyreálljon a számlaegyenleg - írta Szabó Gyula az index.hu munkatársa.