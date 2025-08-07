1 órája
Úgy látszik az OTP Bank duplán terheli az ügyfeleit
Csütörtök délelőtt az OTP Banknál technikai probléma lépett fel, amely miatt egyes ügyfelek számlájáról duplán vonták le bizonyos korábbi vásárlások összegét. A bank munkatársai dolgoznak a duplikált tranzakciók kiszűrésén, hogy helyreállítsák az érintett számlák egyenlegeit. Az OTP Bank elnézést kért az okozott kellemetlenségért.
Többen is jelezték csütörtök délelőtt, hogy technikai problémák adódtak az OTP Bank rendszerében. A bank hivatalos tájékoztatása szerint egy külső szolgáltató hibája miatt előfordulhatott, hogy bizonyos korábbi vásárlásokat duplán vont le a rendszer, így egyes ügyfelek számlájáról kétszer is levonták ugyanazt az összeget.
Probléma az OTP Banknál
„A külső partner bevonásával mindent megteszünk annak érdekében, hogy ügyfeleink számláján ismét a helyes egyenleg jelenjen meg. Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől” – közölte az OTP Bank.
Bár nem tömeges jelenségről van szó, így is sok ügyfelet érint a hiba. Több forrás megerősítette, hogy valóban egy külső szolgáltatónál adódott probléma, amelynek következményeként egyes tranzakciók duplán jelentek meg: ha valaki például már kifizetett egy összeget, a rendszer ezt újra levonta a számlájáról.
A bank munkatársai jelenleg azon dolgoznak, hogy kiszűrjék a duplikált tranzakciókat, és ennek eredményeként minden érintett ügyfélnél helyreálljon a számlaegyenleg - írta Szabó Gyula az index.hu munkatársa.