Így készülnek a könyvek a győri nyomdában - fotók, videó
Hogyan készül a könyv? Ennek jártunk utána egy régi neves nyomdában. A Presztízs-díjas Palatia nyomda titkait kutattuk.
Fotó: Krizsán Csaba
A 32 éve működő Palatia Nyomda és Kiadó Kft. ügyvezető igazgatója, Radek József fogadott bennünket látogatásunkkor. Nem is olyan régen tudósítottunk a nyomdából. Akkor egy mintegy 150-170 éves vágógépet helyezett el a Győri Ipartörténeti Alapítvány a nyomda épülete előtt emlékeztetve a város ipartörténeti emlékeire. A nyomdában azonban nyoma sincs a matuzsálem gépeknek, mindent számítógép vezérel.
Neves nyomda modern köntösben
– A Palatai nyomda 1993-ban alakult hat fővel. Azóta voltunk már 60-an is most 40 körül vagyunk. Ez a létszám szükséges ahhoz hogy minden nyomdai terméket el tudjunk készíteni – kezdte a cég bemutatását az igazgató, aki arról is beszélt, hogy folyamatosan változnak az igények, amihez alkalmazkodniuk kell. Régen három, négyezer darabot is kértek a könyvkiadók, ma már nem ritka a pár száz példányos megrendelés. Inkább utánrendelést adnak le a megrendelők, ha szükséges, nem rendelnek raktárra. Nyilván ehhez olyan gépekre van szükség, amelyekkel ezeket a kisebb példányszámokat gazdaságosan elő lehet állítani.
A nyomda fejlesztéseit mindig a megrendelők igényei határozzák meg. Bizonyos szegmensek eltűnnek, mások, mint például a csomagolás, előtérbe kerül. – Vettünk egy széles formátumú nyomtatót, amivel 2x3 méteres táblát tudunk nyomtatni, mert erre van igény. A kis példányszámú kemény táblás könyvek fűzéséhez most helyeztünk üzembe egy olasz berendezést, amit pályázat útján sikerült megvásárolnunk – sorolta a legújabb fejlesztéseket a cég tulajdonosa, egyben vezetője.
Radek József sem igazgatóként kezdte a szakmát. Kézi szedő volt. Még ólombetűkkel dolgozott, de megtanulta a nyomda minden csínját-bínját. Nem munka számára a nyomda, hanem az élete. Nem ritka, hogy a hogy szombatot, vasárnapot is a nyomdában tölti, a szakmája egyben a hobbija is.
A Presztízs-díjas Palatiában is a legmodernebb technológiával dolgoznak. A teljes vertikumot fel tudják vállalni.
– Jó a kapcsolatunk a konkurenciával. Élni és élni hagyni a szlogenünk. Nem akarunk munkát megszerezni mástól, már csak azért sem, mert nekem a munkatársaim voltak annak idején a Győr-Sopron Megyei Nyomda Vállalatnál. Időnként összeülünk egy asztalnál – jegyezte meg az igazgató, akivel még sokáig el tudtunk volna beszélgetni, de megérkezett Kiss Gábor gyártás előkészítő, aki arra vállalkozott, hogy végigvezet bennünket a nyomdában.
A győri Palatia nyomdában jártunkFotók: Krizsán Csaba
Amíg a kéziratból könyv lesz
A könyv fizikai megszületése a számítógépen kezdődik. A kéziratot a számítógépen megszerkeszti a nyomda szakembere. A nyomdakész anyag elkerül a nyomdagéphez, ami 100 darab A/4-est tud kinyomni percenként. Mellette már egy nagyobb AccurioPress gép is üzembe állt, igaz még csak teszt üzemmódban.
– Hasonló gép beszerzését tervezzük. Ez a gép 120-140 darab A/4-es oldalt tud nyomtatni percenként. A termelés biztonsága érdekében két gép szükséges, ezért tervezzük a megvásárlását – árulta el a szakember.
A nyomtatott oldalak aztán egy új, júniusban üzembe helyezett SYMTH digitális cérnafűző gépbe kerülnek. Oldalpárban az íveket betáplálják, a gép összehordja a tagokat és összefűzi cérnával. Aztán kerül rá a borító, amit külön kinyomnak, majd felvágják a borító alapját adó szürke lemezeket, és egy gép segítségével felkasírozzák.
Elhihetik, sok összetevőből áll egy könyv elkészítése, de végül is, nem tart nagyon sokáig az új, digitális technológiának köszönhetően. Egy-két hét alatt is elkészülhet, a kapacitás függvényében. Amikor kézbe veszünk egy könyvet, az ember nem is gondolná, hogy mennyi munkafolyamaton megy keresztül.
A Palatiában is készülnek persze még könyvek hagyományos ofszeteljárással. Ilyen gép működését is nyomon követhettük, de a varázslat a hosszú gép belsejében történik. Az egyik oldalon bemegy a hófehér papír, a gép a hosszú fém dobozban forog, dolgozik a maga rendje szerint, a végén pedig előbújnak sorra a kész oldalak. Azt már mondani sem kellene, hogy minden gépet számítógéppel vezérelnek.
Látogatásunkkor a könyvre helyeztük a hangsúlyt, de ezerféle termék készül a nyomdában az igényeknek megfelelően. Eláruljuk, már a jövő évi naptárakat is láttunk.