augusztus 15., péntek

Mária névnap

33°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Látogatás

11 perce

Így készülnek a könyvek a győri nyomdában - fotók, videó

Címkék#gép#ipartörténeti emlék#könyv#nyomda

Hogyan készül a könyv? Ennek jártunk utána egy régi neves nyomdában. A Presztízs-díjas Palatia nyomda titkait kutattuk.

Barki Andrea
Így készülnek a könyvek a győri nyomdában - fotók, videó

Fotó: Krizsán Csaba

A 32 éve működő Palatia Nyomda és Kiadó Kft. ügyvezető igazgatója, Radek József fogadott bennünket látogatásunkkor. Nem is olyan régen tudósítottunk a nyomdából. Akkor egy mintegy 150-170 éves vágógépet helyezett el a Győri Ipartörténeti Alapítvány a nyomda épülete előtt emlékeztetve a város ipartörténeti emlékeire. A nyomdában azonban nyoma sincs a matuzsálem gépeknek, mindent számítógép vezérel.

nyomda
A Palatia előtti közel 200 éves vágógép még nem a nyomda gépei közé tartozott. Ipartörténeti emlék.
Fotó: Krizsán Csaba

Neves nyomda modern köntösben

– A Palatai nyomda 1993-ban alakult hat fővel. Azóta voltunk már 60-an is most 40 körül vagyunk. Ez a létszám szükséges ahhoz hogy minden nyomdai terméket el tudjunk készíteni – kezdte a cég bemutatását az igazgató, aki arról is beszélt, hogy folyamatosan változnak az igények, amihez alkalmazkodniuk kell. Régen három, négyezer darabot is kértek a könyvkiadók, ma már nem ritka a pár száz példányos megrendelés. Inkább utánrendelést adnak le a megrendelők, ha szükséges, nem rendelnek raktárra. Nyilván ehhez olyan gépekre van szükség, amelyekkel ezeket a kisebb példányszámokat gazdaságosan elő lehet állítani.

nyomda
Radek József igazgató a folyosóról is rálát a nyomda területén folyó munkára.
Fotó: Krizsán Csaba

A nyomda fejlesztéseit mindig a megrendelők igényei határozzák meg. Bizonyos szegmensek eltűnnek, mások, mint például a csomagolás, előtérbe kerül. – Vettünk egy széles formátumú nyomtatót, amivel 2x3 méteres táblát tudunk nyomtatni, mert erre van igény. A kis példányszámú kemény táblás könyvek fűzéséhez most helyeztünk üzembe egy olasz berendezést, amit pályázat útján sikerült megvásárolnunk – sorolta a legújabb fejlesztéseket a cég tulajdonosa, egyben vezetője.

A kéziratot a számítógépen megszerkeszti a nyomda szakembere.
A kéziratot a számítógépen megszerkeszti a nyomda szakembere. 
Fotó: Krizsán Csaba

Radek József sem igazgatóként kezdte a szakmát. Kézi szedő volt. Még ólombetűkkel dolgozott, de megtanulta a nyomda minden csínját-bínját. Nem munka számára a nyomda, hanem az élete. Nem ritka, hogy a hogy szombatot, vasárnapot is a nyomdában tölti, a szakmája egyben a hobbija is.

A Presztízs-díjas Palatiában is a legmodernebb technológiával dolgoznak. A teljes vertikumot fel tudják vállalni. 

nyomda
A nyomda tele van modern gépekkel.
Fotó: Krizsán Csaba

– Jó a kapcsolatunk a konkurenciával. Élni és élni hagyni a szlogenünk. Nem akarunk munkát megszerezni mástól, már csak azért sem, mert nekem a munkatársaim voltak annak idején a Győr-Sopron Megyei Nyomda Vállalatnál. Időnként összeülünk egy asztalnál – jegyezte meg az igazgató, akivel még sokáig el tudtunk volna beszélgetni, de megérkezett Kiss Gábor gyártás előkészítő, aki arra vállalkozott, hogy végigvezet bennünket a nyomdában. 

A győri Palatia nyomdában jártunk

Fotók: Krizsán Csaba

Amíg a kéziratból könyv lesz

A könyv fizikai megszületése a számítógépen kezdődik. A kéziratot a számítógépen megszerkeszti a nyomda szakembere. A nyomdakész anyag elkerül a nyomdagéphez, ami 100 darab A/4-est tud kinyomni percenként. Mellette már egy nagyobb AccurioPress gép is üzembe állt, igaz még csak teszt üzemmódban.

– Hasonló gép beszerzését tervezzük. Ez a gép 120-140 darab A/4-es oldalt tud nyomtatni percenként. A termelés biztonsága érdekében két gép szükséges, ezért tervezzük a megvásárlását – árulta el a szakember.

A nyomtatott oldalak aztán egy új, júniusban üzembe helyezett SYMTH digitális cérnafűző gépbe kerülnek. Oldalpárban az íveket betáplálják, a gép összehordja a tagokat és összefűzi cérnával. Aztán kerül rá a borító, amit külön kinyomnak, majd felvágják a borító alapját adó szürke lemezeket, és egy gép segítségével felkasírozzák.

nyomda
"Idegenvezetőnk", Kiss Gábor a modern fűzőgéppel.
Fotó: Krizsán Csaba

Elhihetik, sok összetevőből áll egy könyv elkészítése, de végül is, nem tart nagyon sokáig az új, digitális technológiának köszönhetően. Egy-két hét alatt is elkészülhet, a kapacitás függvényében. Amikor kézbe veszünk egy könyvet, az ember nem is gondolná, hogy mennyi munkafolyamaton megy keresztül.

A Palatiában is készülnek persze még könyvek hagyományos ofszeteljárással. Ilyen gép működését is nyomon követhettük, de a varázslat a hosszú gép belsejében történik. Az egyik oldalon bemegy a hófehér papír, a gép a hosszú fém dobozban forog, dolgozik a maga rendje szerint, a végén pedig előbújnak sorra a kész oldalak. Azt már mondani sem kellene, hogy minden gépet számítógéppel vezérelnek.

Látogatásunkkor a könyvre helyeztük a hangsúlyt, de ezerféle termék készül a nyomdában az igényeknek megfelelően. Eláruljuk, már a jövő évi naptárakat is láttunk.

nyomda
A Palatiában is készülnek persze még könyvek hagyományos ofszeteljárással.
Fotó: Krizsán Csaba

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu