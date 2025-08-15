Így készülnek a könyvek a győri nyomdában - fotók, videó

A 32 éve működő Palatia Nyomda és Kiadó Kft. ügyvezető igazgatója, Radek József fogadott bennünket látogatásunkkor. Nem is olyan régen tudósítottunk a nyomdából. Akkor egy mintegy 150-170 éves vágógépet helyezett el a Győri Ipartörténeti Alapítvány a nyomda épülete előtt emlékeztetve a város ipartörténeti emlékeire. A nyomdában azonban nyoma sincs a matuzsálem gépeknek, mindent számítógép vezérel.

A Palatia előtti közel 200 éves vágógép még nem a nyomda gépei közé tartozott. Ipartörténeti emlék.

Fotó: Krizsán Csaba

Neves nyomda modern köntösben

– A Palatai nyomda 1993-ban alakult hat fővel. Azóta voltunk már 60-an is most 40 körül vagyunk. Ez a létszám szükséges ahhoz hogy minden nyomdai terméket el tudjunk készíteni – kezdte a cég bemutatását az igazgató, aki arról is beszélt, hogy folyamatosan változnak az igények, amihez alkalmazkodniuk kell. Régen három, négyezer darabot is kértek a könyvkiadók, ma már nem ritka a pár száz példányos megrendelés. Inkább utánrendelést adnak le a megrendelők, ha szükséges, nem rendelnek raktárra. Nyilván ehhez olyan gépekre van szükség, amelyekkel ezeket a kisebb példányszámokat gazdaságosan elő lehet állítani.

Radek József igazgató a folyosóról is rálát a nyomda területén folyó munkára.

Fotó: Krizsán Csaba

A nyomda fejlesztéseit mindig a megrendelők igényei határozzák meg. Bizonyos szegmensek eltűnnek, mások, mint például a csomagolás, előtérbe kerül. – Vettünk egy széles formátumú nyomtatót, amivel 2x3 méteres táblát tudunk nyomtatni, mert erre van igény. A kis példányszámú kemény táblás könyvek fűzéséhez most helyeztünk üzembe egy olasz berendezést, amit pályázat útján sikerült megvásárolnunk – sorolta a legújabb fejlesztéseket a cég tulajdonosa, egyben vezetője.

A kéziratot a számítógépen megszerkeszti a nyomda szakembere.

Fotó: Krizsán Csaba

Radek József sem igazgatóként kezdte a szakmát. Kézi szedő volt. Még ólombetűkkel dolgozott, de megtanulta a nyomda minden csínját-bínját. Nem munka számára a nyomda, hanem az élete. Nem ritka, hogy a hogy szombatot, vasárnapot is a nyomdában tölti, a szakmája egyben a hobbija is.

A Presztízs-díjas Palatiában is a legmodernebb technológiával dolgoznak. A teljes vertikumot fel tudják vállalni.

A nyomda tele van modern gépekkel.

Fotó: Krizsán Csaba

– Jó a kapcsolatunk a konkurenciával. Élni és élni hagyni a szlogenünk. Nem akarunk munkát megszerezni mástól, már csak azért sem, mert nekem a munkatársaim voltak annak idején a Győr-Sopron Megyei Nyomda Vállalatnál. Időnként összeülünk egy asztalnál – jegyezte meg az igazgató, akivel még sokáig el tudtunk volna beszélgetni, de megérkezett Kiss Gábor gyártás előkészítő, aki arra vállalkozott, hogy végigvezet bennünket a nyomdában.