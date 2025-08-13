augusztus 13., szerda

Négyből három eladó ingatlan megfelel a “3 százalékos” feltételeknek

Címkék#feltétel#kritérium#Otthon Start#négyzetméterár#kínálat

Ez az arány azonban a budapesti ingatlanoknál csak 41%-os.

Négyből három eladó ingatlan megfelel a “3 százalékos” feltételeknek

Forrás: pexels.com

  • Az eladó lakások és házak kínálatát lefedő több mint 135 ezer ingatlanhirdetésből 102 ezer felel meg a 3 százalékos hitel feltételeinek.
  • Az ingatlan.com új keresőszűrőt vezetett be, amivel könnyen megtalálhatók az Otthon Start programra alkalmas ingatlanok. Kiderült, hogy a nagyvárosok között óriási különbségek vannak abban, hol mekkora részét fedik le a kínálatnak a „3 százalékos” lakások és házak.
  • Budapesten az eladó lakásoknak csupán a 40 százaléka jöhet szóba a kedvezményes hitelre jogosult vevőknél, a házak esetében pedig 46 százalékos az arány.
  • A vármegyeszékhelyek közül Salgótarjánban és Békéscsabán szinte teljes a lefedettség. Emellett az egyik legdrágább város, Debrecen is magas, 79 százalékos aránnyal rendelkezik.
Forrás: ingatlan.com

Országszerte széles választék várja az Otthon Start programban elérhető 3 százalékos kamatozású hitelt igénylő első lakásvásárlókat, mivel négy eladó lakóingatlanhirdetésből három megfelel a feltételeknek. Az egyes nagyvárosok esetében viszont óriási különbségek láthatók - közölte az ingatlan.com, amely külön szűrőt fejlesztett a kamattámogatott hitel feltételeinek megfelelő ingatlanok könnyebb megtalálása érdekében.

A több mint 135 ezer eladó lakás és ház hirdetéséből 102 ezer megfelel a kritériumoknak, amelyek szerint maximum 1,5 millió forint lehet a négyzetméterár, emellett legfeljebb 100 millió forintos lakásra, illetve 150 millió forintos házra lehet igényelni a kedvezményes, 3 százalékos kamatozású lakáshitelt. Ez azt jelenti, hogy az ingatlan.com eladó lakás és ház kínálatának 75 százaléka, azaz négyből három lakóingatlan szóba jöhet a programban érintett vevőjelöltek számára.

“Az vevők tetszőlegesen szűkíthetik a kínálatot az Otthon Start feltételei alapján és így válogathatnak a folyamatosan változó kínálatból. A részletes adatokból látszik, hogy országosan az eladó házaknál még magasabb az arány: a több mint 82 ezer hirdetésből majdnem 69 ezer vásárolható meg a kedvezményes hitellel, ami bő 83 százalékos aránynak delel meg, A több mint 52 ezer eladó lakáshirdetéseknél pedig a kínálat közel kétharmada sorolható ebbe a körbe” - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Budapesten csak a lakások és házak 41 százaléka fér bele

A fővárosban az Otthon Start-képes lakások aránya 40 százalékos, a házak esetében 46 százalék felel meg a 3 százalékos hitel feltételeinek.

“Az országos átlagoknál jóval alacsonyabb budapesti arányok a magasabb árakkal magyarázhatóak, hiszen sok fővárosi ingatlan nem felel meg az otthon start program árkorlátainak. Budapesten például az eladó társasházi lakások átlagos négyzetméterára már most is 1,4 millió forintnál jár.” - tette hozzá a szakember.

Komoly különbségek, magas arányok

A vármegyeszékhelyek között óriási eltérések láthatók. Békéscsabán szinte teljes a lefedettség: az eladásra váró lakások mindegyike megfelel a feltételeknek, a házaknál pedig 96,5 százalékos az arány. Így a vármegyeszékhelyen a teljes kínálatra vetítve 98 százalékos ugyanez az érték. Hasonló a helyzet Salgótartánban, az ottani kínálat 99 százaléka kerülhet be a programba. Szintén magas arányokkal rendelkezik például Győr, ahol a teljes kínálat 89 százaléka “Otthon Start-képes”.

Valamivel alacsonyabbak az arányok Szegeden, ahol a lakóingatlanok 83 százaléka felel meg a kritériumoknak. A szegedi átlag a lakások 91 százalékából, és az eladó házak 69 százalékából áll össze. Veszprémben lényegében tízből nyolc ingatlan teljesíti a feltételeket, igaz a lakásoknál 93 százalékos értékével szemben áll a házak 67 százalékos mutatója,

A lakáspiaci szempontból az egyik legdrágább vármegyeszékhelynek számító Debrecenben a komplett választék 79 százalékára pályázhatnak a program keretében. Ezen belül a lakások 86 százaléka kerülhet az első lakásvásárlók listájára, ugyanakkor a házak közül csak tízből hétre lehet esélyük.

Az ingatlan.com szakértője szerint a budapesti eladó lakások iránti kereslet számottevően az olcsóbb ingatlanok esetében nőtt látványosabban. Az alacsonyabb árakkal rendelkező kisebb településeken viszont a vevők akár az eredetinél tervezett nagyobb ingatlant is vásárolhatnak a 3 százalékos kamatozású lakáshitel segítségével.

