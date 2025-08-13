Négyből három eladó ingatlan megfelel a “3 százalékos” feltételeknek

Az eladó lakások és házak kínálatát lefedő több mint 135 ezer ingatlanhirdetésből 102 ezer felel meg a 3 százalékos hitel feltételeinek.

Az ingatlan.com új keresőszűrőt vezetett be, amivel könnyen megtalálhatók az Otthon Start programra alkalmas ingatlanok. Kiderült, hogy a nagyvárosok között óriási különbségek vannak abban, hol mekkora részét fedik le a kínálatnak a „3 százalékos” lakások és házak.

Budapesten az eladó lakásoknak csupán a 40 százaléka jöhet szóba a kedvezményes hitelre jogosult vevőknél, a házak esetében pedig 46 százalékos az arány.

A vármegyeszékhelyek közül Salgótarjánban és Békéscsabán szinte teljes a lefedettség. Emellett az egyik legdrágább város, Debrecen is magas, 79 százalékos aránnyal rendelkezik.

Forrás: ingatlan.com

Országszerte széles választék várja az Otthon Start programban elérhető 3 százalékos kamatozású hitelt igénylő első lakásvásárlókat, mivel négy eladó lakóingatlanhirdetésből három megfelel a feltételeknek. Az egyes nagyvárosok esetében viszont óriási különbségek láthatók - közölte az ingatlan.com, amely külön szűrőt fejlesztett a kamattámogatott hitel feltételeinek megfelelő ingatlanok könnyebb megtalálása érdekében.

A több mint 135 ezer eladó lakás és ház hirdetéséből 102 ezer megfelel a kritériumoknak, amelyek szerint maximum 1,5 millió forint lehet a négyzetméterár, emellett legfeljebb 100 millió forintos lakásra, illetve 150 millió forintos házra lehet igényelni a kedvezményes, 3 százalékos kamatozású lakáshitelt. Ez azt jelenti, hogy az ingatlan.com eladó lakás és ház kínálatának 75 százaléka, azaz négyből három lakóingatlan szóba jöhet a programban érintett vevőjelöltek számára.

“Az vevők tetszőlegesen szűkíthetik a kínálatot az Otthon Start feltételei alapján és így válogathatnak a folyamatosan változó kínálatból. A részletes adatokból látszik, hogy országosan az eladó házaknál még magasabb az arány: a több mint 82 ezer hirdetésből majdnem 69 ezer vásárolható meg a kedvezményes hitellel, ami bő 83 százalékos aránynak delel meg, A több mint 52 ezer eladó lakáshirdetéseknél pedig a kínálat közel kétharmada sorolható ebbe a körbe” - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.