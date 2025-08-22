47 perce
Magyarország úszónagyhatalom marad: 41 új uszodaprojekt 270 milliárd forintból, Mosonmagyaróvár is köztük van
Magyarország úszósportban kiemelkedő, és hogy ez a pozíció megmaradjon, a következő években is jelentős beruházások várhatók. A kormány a jövő évtized tervezett fejlesztései között 41 új uszoda építését vagy bővítését célozza meg, a projektekre szánt összeg pedig közel 270 milliárd forint.
Az elmúlt évtizedben már számos tanuszoda épült Magyarországon, ösztönözve az úszás népszerűségét és a sportági kiválóságok utánpótlását. A kormány most a következő öt évben újabb 41 projektet indít, hogy a lehetőségek vidéken és a fővárosban is bővüljenek. A cél: a fiataloknak és a sportkedvelőknek minél több helyen biztosítani a modern uszodai infrastruktúrát.
Tanuszodák a vidéktől a fővárosig
A tervezett beruházások összege projektenként a néhány százmillió forinttól a több tízmilliárdig terjed, és a többség vidéki városokban valósul meg. A három minisztérium – a Belügyminisztérium, az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a Honvédelmi Minisztérium – felügyelete alatt zajlanak a projektek.
A legnagyobb beruházások
- Baja: sportuszoda és élményfürdő – 55,8 milliárd forint
- Pécs: akvapark, sportuszoda és szálloda tervezése – 55 milliárd forint
- Törökbálint: Sportközpont fejlesztése (uszoda, sportszálló, tekecsarnok) – 33,8 milliárd forint
- Békéscsaba: új versenyuszoda – 25,5 milliárd forint
- Nagykanizsa: fedett, 50 méteres versenymedencét magában foglaló uszodafejlesztés – 13 milliárd forint
- Budapest, Budafok-Tétény: Hajós Alfréd Tanuszoda fejlesztése – 10,3 milliárd forint
- Tatabánya: új, 50 méteres városi uszoda – 10,25 milliárd forint
- Körösladány: sportcsarnok és tanuszoda-beruházás – 10 milliárd forint
- Piliscsabán két projekt is indul: az egyik a Sportcentrum és Tan- és Kiképzőuszoda bővítése 7 milliárd forintból, a másik pedig a Honvédelmi Minisztérium felügyeletével „tan- és kiképzőuszoda építése közszolgálati szervezetek és búvár központok részére” 4 milliárd forint értékben.
Egyéb fontos fejlesztések
- Újpesten a régi Vágóhíd területén új uszoda épül
- BVSC-Zugló régi uszodájának öltözőépületét újítják fel
- Veszprémben a meglévő uszoda energetikai korszerűsítést és napelemtelepítést kap
- Nagyvarsányban a tanuszodát korszerűsítik
- Tégláson járási uszoda épül
- Egerben a Bitskey Aladár uszoda felújítása és korszerűsítése valósul meg mintegy 5 milliárd forintból
A tervek célja, hogy a következő évtizedben Magyarország minden régiójában elérhetőek legyenek a modern, versenyképes uszodák, ezzel is biztosítva a hazai úszónagyhatalom jövőjét.
Tanuszoda ezeken a helyeken épül a következő években
Ezeket a beruházásokat zömmel a belügyminisztérium segíti, de máshova is jutott belőlük, a 3 milliárdos kőszegi tanuszoda projekt például az építési minisztériumnak, amely a sportcsarnok építését is magában foglaló, hasonló értékű kadarkúti fejlesztésért is felelős. A BM projektjei:
- írta a vg.hu közleményében.