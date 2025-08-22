augusztus 22., péntek

Magyarország úszónagyhatalom marad: 41 új uszodaprojekt 270 milliárd forintból, Mosonmagyaróvár is köztük van

Magyarország úszósportban kiemelkedő, és hogy ez a pozíció megmaradjon, a következő években is jelentős beruházások várhatók. A kormány a jövő évtized tervezett fejlesztései között 41 új uszoda építését vagy bővítését célozza meg, a projektekre szánt összeg pedig közel 270 milliárd forint.

Kisalföld.hu

Az elmúlt évtizedben már számos tanuszoda épült Magyarországon, ösztönözve az úszás népszerűségét és a sportági kiválóságok utánpótlását. A kormány most a következő öt évben újabb 41 projektet indít, hogy a lehetőségek vidéken és a fővárosban is bővüljenek. A cél: a fiataloknak és a sportkedvelőknek minél több helyen biztosítani a modern uszodai infrastruktúrát.

Forrás: vg.hu

Tanuszodák a vidéktől a fővárosig

A tervezett beruházások összege projektenként a néhány százmillió forinttól a több tízmilliárdig terjed, és a többség vidéki városokban valósul meg. A három minisztérium – a Belügyminisztérium, az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a Honvédelmi Minisztérium – felügyelete alatt zajlanak a projektek.

A legnagyobb beruházások

  • Baja: sportuszoda és élményfürdő – 55,8 milliárd forint
  • Pécs: akvapark, sportuszoda és szálloda tervezése – 55 milliárd forint
  • Törökbálint: Sportközpont fejlesztése (uszoda, sportszálló, tekecsarnok) – 33,8 milliárd forint
  • Békéscsaba: új versenyuszoda – 25,5 milliárd forint
  • Nagykanizsa: fedett, 50 méteres versenymedencét magában foglaló uszodafejlesztés – 13 milliárd forint
  • Budapest, Budafok-Tétény: Hajós Alfréd Tanuszoda fejlesztése – 10,3 milliárd forint
  • Tatabánya: új, 50 méteres városi uszoda – 10,25 milliárd forint
  • Körösladány: sportcsarnok és tanuszoda-beruházás – 10 milliárd forint
  • Piliscsabán két projekt is indul: az egyik a Sportcentrum és Tan- és Kiképzőuszoda bővítése 7 milliárd forintból, a másik pedig a Honvédelmi Minisztérium felügyeletével „tan- és kiképzőuszoda építése közszolgálati szervezetek és búvár központok részére” 4 milliárd forint értékben.

Egyéb fontos fejlesztések

  • Újpesten a régi Vágóhíd területén új uszoda épül
  • BVSC-Zugló régi uszodájának öltözőépületét újítják fel
  • Veszprémben a meglévő uszoda energetikai korszerűsítést és napelemtelepítést kap
  • Nagyvarsányban a tanuszodát korszerűsítik
  • Tégláson járási uszoda épül
  • Egerben a Bitskey Aladár uszoda felújítása és korszerűsítése valósul meg mintegy 5 milliárd forintból

A tervek célja, hogy a következő évtizedben Magyarország minden régiójában elérhetőek legyenek a modern, versenyképes uszodák, ezzel is biztosítva a hazai úszónagyhatalom jövőjét.

Tanuszoda ezeken a helyeken épül a következő években 

Ezeket a beruházásokat zömmel a belügyminisztérium segíti, de máshova is jutott belőlük, a 3 milliárdos kőszegi tanuszoda projekt például az építési minisztériumnak, amely a sportcsarnok építését is magában foglaló, hasonló értékű kadarkúti fejlesztésért is felelős. A BM projektjei:

Forrás: vg.hu

- írta a vg.hu közleményében.



 

 

