Bizakodhatnak a kisalföldi kukoricások

Lassan vége a nyárnak. A nyári növényeket rendkívül megviselte a júniusi, július eleji csapadékhiány, és bár július második hetétől augusztus első hetéig főként északnyugaton és keleten számottevő csapadék öntözte a szántóföldeket, de az állományok sokfelé fejletlenek, zöld tömegük jóval kevesebb az ilyenkor szokásosnál, már sokfelé megkezdődött a növényszáradás. A Kisalföldön azonban még elfogadhatók a kilátások. A Dunántúl jelentős részén és északkeleten már inkább több a növényzet zöldtömege a szokásosnál. A csapadékeloszlásnak megfelelően nagyon nagyok a területi különbségek az öntözetlen táblákon, az Alföldön kiterjedt területen igen rossz termés várható, a kukoricán például sokfelé nem képződött cső, azt többfelé már le is silózták. Azonban vannak vidékek (ez jóval kisebb terület), ahol még elfogadhatók a kilátások. Utóbbi területek elsősorban a Kisalföldön vannak. Itt szép zöldek a viaszérésben járó kukorica állományok és csövek is jól mutatkoznak, míg a napraforgón is elég szép tányérok láthatók. A felszín közeli talajréteg nedvességtartalma a Dunántúl nagyobb részén kielégítő, közölte elemzésében a meteorológiai szolgálat.

Kukorica: nálunk jobb a helyzet, a Kisalföld örülhet.

Forrás: Shutterstock

Kukorica: Győr-Moson-Sopronban jobb a helyzet

Győr-Moson-Sopronban Mosonmagyaróvárnál és Győrtől nyugatra (Abda körül) nincs aszály, a többi részen kicsiny vagy közepes aszály van. A kukorica fejlettsége a tavalyitól jelentősen elmarad az országban, de a Kisalföldön többnyire átlagosnak mondható vagy annál kissé előrébb jár. Ahogy a csapadékban, a terméskilátásokban is hatalmas különbségek alakultak ki az országon belül az öntözetlen kukoricatáblákon. A kukorica számára ideális, illetve a tényleges időjárási paraméterek közötti eltérés Győr környékén ITT>> látható.