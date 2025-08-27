augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

26°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Termés

1 órája

Bizakodhatnak a kisalföldi kukoricások

Címkék#kukorica#Kisalföld#termés#Győr-Moson-Sopron

Bár pár hete többfelé hullott jelentős csapadék, az ország középső és déli területei szárazon maradtak. Az öntözetlen kukorica terméskilátásaiban hatalmas területi különbségek alakultak ki.

Kisalföld.hu

Lassan vége a nyárnak. A nyári növényeket rendkívül megviselte a júniusi, július eleji csapadékhiány, és bár július második hetétől augusztus első hetéig főként északnyugaton és keleten számottevő csapadék öntözte a szántóföldeket, de az állományok sokfelé fejletlenek, zöld tömegük jóval kevesebb az ilyenkor szokásosnál, már sokfelé megkezdődött a növényszáradás. A Kisalföldön azonban még elfogadhatók a kilátások. A Dunántúl jelentős részén és északkeleten már inkább több a növényzet zöldtömege a szokásosnál. A csapadékeloszlásnak megfelelően nagyon nagyok a területi különbségek az öntözetlen táblákon, az Alföldön kiterjedt területen igen rossz termés várható, a kukoricán például sokfelé nem képződött cső, azt többfelé már le is silózták. Azonban vannak vidékek (ez jóval kisebb terület), ahol még elfogadhatók a kilátások. Utóbbi területek elsősorban a Kisalföldön vannak. Itt szép zöldek a viaszérésben járó kukorica állományok és csövek is jól mutatkoznak, míg a napraforgón is elég szép tányérok láthatók. A felszín közeli talajréteg nedvességtartalma a Dunántúl nagyobb részén kielégítő, közölte elemzésében a meteorológiai szolgálat. 

Kukorica: nálunk jobb a helyzet
Kukorica: nálunk jobb a helyzet, a Kisalföld örülhet.
Forrás:  Shutterstock

Kukorica: Győr-Moson-Sopronban jobb a helyzet

Győr-Moson-Sopronban Mosonmagyaróvárnál és Győrtől nyugatra (Abda körül) nincs aszály, a többi részen kicsiny vagy közepes aszály van. A kukorica fejlettsége a tavalyitól jelentősen elmarad az országban, de a Kisalföldön többnyire átlagosnak mondható vagy annál kissé előrébb jár. Ahogy a csapadékban, a terméskilátásokban is hatalmas különbségek alakultak ki az országon belül az öntözetlen kukoricatáblákon. A kukorica számára ideális, illetve a tényleges időjárási paraméterek közötti eltérés Győr környékén ITT>> látható.

Ahogy az a HungaroMet térképén látható, még a Kisalföldre is kellene a csapadékból.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu