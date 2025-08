Kevesebb lakás épült országszerte, több ezer új lakás jelenhet meg a piacon

Bár az első félévben átadott 5129 új lakás 15 százalékkal kevesebb idei első félévben a múlt év azonos időszakához képest, a lakásépítési kedv látványosan nőtt. Az egy év korábbinál 43 százalékkal több lakás megépítésére adtak ki engedélyt.

Az építési kedv növekedése leginkább annak köszönhető, hogy a fejlesztők az első félévben megszerzett engedélyekkel még a tavalyi szabályok alapján építhetnek lakásokat. A korábbi szabályokat a beruházók a költségek szempontjából kedvezőbbnek ítélik meg.

Az Otthon Start Program viszont további lendületet adhat az újlakás-építéseknek. Az ingatlan.com információi szerint a fővárosban 4-5 ezer olyan lakás épülhet meg a közeljövőben, amelyek megfelelnek a program 1,5 millió forintos négyzetméterár-korlátjának.

Az eladásra kínált új lakások négyzetméterárának mediánja Budapesten 1,6 millió forint. A II. kerületben 3 millió forint feletti összeg a jellemző, míg a legolcsóbb városrészben, a XX. kerületben 1,1 millió forint.

Debrecenben, Szegeden 1 millió forint felett alakul a négyzetméterárak mediánja, ugyanakkor Kecskeméten, Székesfehérváron és Veszprémben például 899-944 ezer forint a jellemző.

Forrás: ingatlan.com

„A lakásépítési piac az elmúlt időszakban mérsékelt teljesítményt mutatott, de a kilátások javulhatnak az év második felében, elsősorban a lakossági kereslet élénkülésének köszönhetően. A növekvő lakáspiaci kereslet, valamint az Otthon Start Program elindítása új lendületet adhat a fejlesztőknek is. Bizakodásra adhat okot az is, hogy 2025 júliusának végén 15 400 új építésű lakáshirdetésből válogathattak a vevők, ami 4 százalékkal több mint egy évvel ezelőtt.” – értékelte a várható trendeket Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: “Az építési engedélyek kiugró növekedése annak is köszönhető, hogy a 2025 első félévében megszerzett engedélyekkel még a tavalyi építési szabályok szerint tudnak lakásokat létesíteni a fejlesztők. Sok beruházó a költségek szempontjából a korábbi szabályokat ugyanis kedvezőbbnek tartja.”

Több ezer lakás épülhet Budapesten is legfeljebb 1,5 milliós négyzetméterárral

Az Otthon Start Program 2025 júliusától nyújt kedvezményes hitelt azoknak, akik az első saját lakásukat vásárolják meg. A konstrukció akár 50 millió forintos támogatott kölcsönt is lehetővé tesz, amelyet legfeljebb fix 3 százalékos kamattal vehetnek igénybe. Az ingatlan.com adatai szerint 2025 júliusában az újépítésű lakások átlagos négyzetméterára a községekben 906 ezer, a városokban 1,15 millió, a megyei jogú városokban pedig 1 millió forint volt. A budapesti új építésű lakások átlagos négyzetméterára viszont már 1,6 millió forintnál jár, ami meghaladja az otthon start programban szereplő 1,5 milliós négyzetméterár-plafont. „Az ingatlan.com információi szerint Budapesten is 4-5 ezer olyan lakás építése van előkészítés alatt, aminek a vételára nem haladja meg a 1,5 millió forintot. Ez pedig fokozhatja a vevőkért folytatott versenyt az új építésű lakások piacán.” – fogalmazott Balogh László.