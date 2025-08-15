16 perce
Újra belengheti Győrt a vanília illat? - Kekszgyár nyílt Ikrényben – fotók, videó
A Csoki Nyugat Kft. hatalmas mérföldkőhöz érkezett. Eddigi tevékenységük - az édesség, kávé, ital nagykereskedelem - mellett egy újabb, már hosszú ideje tervezett üzletággal bővültek. Pénteken birtokba vették új telephelyüket és megnyitott az új kekszgyár. Az üzemátadón részt vett dr. Nagy István agrárminiszter is.
Hamarosan elindul a termelés az Ikrényben található új kekszüzemben. Újra belengheti a vanília illat Győrt. Az elmúlt évtizedekben sorra zártak be a régióban a kekszgyárak, így nem csak a Csoki Nyugat Kft-nek vált régi álma valóra, hanem a térség gazdaságát is előre lendíti a közel két milliárd forintos beruházás.
Egyedi technológiai az új kekszgyárban
- 2011-ben alakult a cég, akkor még egyszemélyes Kft-ként működött, majd 2012-ben csatlakoztunk egy másik cégcsoporthoz, ami hatalmas lehetőséget teremtett, nagykereskedőkké váltunk. 600-800 vevői partnerrel dolgozunk együtt. 2021-ben fogalmazódott meg az a gondolat, hogy pályázzunk egy kekszüzem létrehozására. A támogatás sikeres elnyerését követően el is kezdődhetett a munka - fejtette ki Kovács Gyula, a vállalat ügyvezetője.
- A technológia többféle keksz gyártására alkalmas: homogén kekszek mint a megszokott győri édes, illetve ezek felületkezelése is megoldható cukorral, mákkal, dióval, kókusszal. Tudjuk mártani is a termékeket vagy megtalpalni, a gyártósor képes a kekszek töltésére is. A kekszek mellett mézespuszedli gyártása is megvalósítható az új üzemben Ikrényben, illetve a piskótás termékek is felkerülhetnek a szalagra - tudtuk meg Kovács Gyulától.
Már tökéletesítik a kekszrecepteket
- Az egyik különlegesebb gépünkkel akár két különböző tésztát egyidejűleg is fel tudunk dolgozni. Ezzel a sütőipari technológiával olyan komplex és egyedi termékek megvalósítása is lehetővé válik, amely igen ritka a magyar piacon. Mindezt egy mozdulattal, egy gyártósoron. Az új kekszgyár előnye még, hogy a berendezésnek köszönhetően az első lépéstől az utolsóig a gyártás folyamán emberi kézzel nem érintkezik a termék - fűzte hozzá.
A próbasütések és a berendezésbeállítások alkalmával már több keksz készült az ikrényi kekszgyárban, viszont az első árusítható termékek csak az év végén kerülnek ki az üzletek polcaira. Már javában zajlik a receptúra tökéletesítése és a véghajrában vannak a csomagolási tervek is. Még nem árulták el melyek azok az édességek, amelyekkel először előrukkolnak, az biztos, hogy folyamatos lesz a termékfejlesztés.
Új édességbirodalom - Átadták az új kekszüzemet IkrénybenFotók: Molcsányi Máté
Hamarosan benépesül az ikrényi ipari park
Németh Tamás, Ikrény polgármestere elmondta, hogy elkötelezettek minden vállalkozás támogatásában és az infrastruktúra fejlesztésében. - A környező telkeken ugyan még alig kezdték meg a munkálatokat, azonban az összes ipari területnek már van gazdája, akik a közeljövőben megkezdik az építkezést. Az itt gyártott termékek nem csak a helyi gazdaság erősítését szolgálják, de a munkahelyteremtést és a közösség erősödését is. A magyar termékek jellemzője a magas minőség, megbízhatóság és ez biztosan igaz lesz az itt készülő kekszekre is.
- A mosonmagyaróvári székhelyű Csoki Nyugat Kft. üzemének átadóján elhangzott, hogy a cég több mint 14 ezer terméket forgalmaz és harminc embert foglalkoztat. Az új kekszgyár több tonna termék gyártására lesz képes egy nap.
Több száz milliárd forintos támogatás az élelmiszeriparnak
Dr. Nagy István agrárminiszter arról beszélt, hogy a kormány az elmúlt tíz évben 800 milliárd forint támogatással segítette az élelmiszeripari beruházásokat, amelyek az idén is folytatódnak. Kiemelte, hogy az élelmiszeripar termelési értéke 2010 és 2024 között több mint 38 százalékkal növekedett. - Meghirdettük az élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése című felhívás, amelyben legalább 100 millió, legfeljebb 5 milliárd forint volt igényelhető. A pályázatra 510 kérelem érkezett 396 milliárd forint értékben, amiből az agrártárca 234 kérelmet támogatott, 190 milliárd forinttal. Erre a kiírásra nyújtott be pályázatot a Csoki Nyugat Kft. is, amely csaknem 550 millió forint támogatást kapott üzemének építéséhez. Az üzem zöldmezős beruházásként épült, a komplex fejlesztés részeként az üzem mellett egy nagykereskedelmi raktár is megvalósult, informatikai fejlesztéssel - fejtette ki.
