Újra belengheti Győrt a vanília illat? - Kekszgyár nyílt Ikrényben – fotók, videó

Hamarosan elindul a termelés az Ikrényben található új kekszüzemben. Újra belengheti a vanília illat Győrt. Az elmúlt évtizedekben sorra zártak be a régióban a kekszgyárak, így nem csak a Csoki Nyugat Kft-nek vált régi álma valóra, hanem a térség gazdaságát is előre lendíti a közel kétmilliárd forintos beruházás.

Átadták az új kekszgyárat Ikrényben, hamarosan megkezdődik a termelés. Fotó: Molcsányi Máté

Egyedi technológiai az új kekszgyárban

- 2011-ben alakult a cég, akkor még egyszemélyes Kft-ként működött, majd 2012-ben csatlakoztunk egy másik cégcsoporthoz, ami hatalmas lehetőséget teremtett, nagykereskedőkké váltunk. 600-800 vevői partnerrel dolgozunk együtt. 2021-ben fogalmazódott meg az a gondolat, hogy pályázzunk egy kekszüzem létrehozására. A támogatás sikeres elnyerését követően el is kezdődhetett a munka - fejtette ki Kovács Gyula, a vállalat ügyvezetője.

- A technológia többféle keksz gyártására alkalmas: homogén kekszek mint a megszokott győri édes, illetve ezek felületkezelése is megoldható cukorral, mákkal, dióval, kókusszal. Tudjuk mártani is a termékeket vagy megtalpalni, a gyártósor képes a kekszek töltésére is. A kekszek mellett mézespuszedli gyártása is megvalósítható az új üzemben Ikrényben, illetve a piskótás termékek is felkerülhetnek a szalagra - tudtuk meg Kovács Gyulától.

Már tökéletesítik a kekszrecepteket

- Az egyik különlegesebb gépünkkel akár két különböző tésztát egyidejűleg is fel tudunk dolgozni. Ezzel a sütőipari technológiával olyan komplex és egyedi termékek megvalósítása is lehetővé válik, amely igen ritka a magyar piacon. Mindezt egy mozdulattal, egy gyártósoron. Az új kekszgyár előnye még, hogy a berendezésnek köszönhetően az első lépéstől az utolsóig a gyártás folyamán emberi kézzel nem érintkezik a termék - fűzte hozzá.

A próbasütések és a berendezésbeállítások alkalmával már több keksz készült az ikrényi kekszgyárban, viszont az első árusítható termékek csak az év végén kerülnek ki az üzletek polcaira. Már javában zajlik a receptúra tökéletesítése és a véghajrában vannak a csomagolási tervek is. Még nem árulták el melyek azok az édességek, amelyekkel először előrukkolnak, az biztos, hogy folyamatos lesz a termékfejlesztés.