Soproni Iparkamara - 175 éve a gazdaság szolgálatban

- Kamaránk története szorosan összefonódik a magyar gazdaságtörténet alakulásával. A magyar kamarai rendszer 1850-es megalakulása óta, különösen Sopron városában és térségében, a kereskedelmi és iparkamara nem csupán a gazdaság szervezésében, hanem a társadalmi felelősségvállalás és az értékteremtés terén is meghatározó szerepet tölt be. A 175 éves évforduló kiváló alkalom arra, hogy méltó módon emlékezzünk e gazdag múltra, s egyúttal új lendületet adjunk a jövő iránti elköteleződésünknek. Ennek szolgálata nagy megtiszteltetés számomra - mondta Horváth Vilmos, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, akit immár huszonnyolc éve, hogy a város üzleti közössége megtisztelt a bizalmával és 1997. október 14-én, az akkor még megyei kamara részeként a soproni kamara régióelnökévé választott.

Horváth Vilmos a soproni kamara 15. elnöke, az eddigi leghosszabb “szolgálati idővel”.

- Sorrendben a 15. elnöke vagyok a Soproni Kamarának, olyan nagy elődök nyomdokaiban, mint Rupprecht János, Flandorffer Ignác, Hillebrand Vince, és az eddigi leghosszabb "szolgálati idővel". Mindig büszke voltam arra, hogy egy Sopron Vármegyei kis faluban, Páliban születtem. Szorgalmat és a szülőföld iránti szeretetet hoztam örökségül. Több mint 60 éve élek Sopronban és 30 éve vagyok részese a város közéletének. A köz szolgálatával szeretném viszonozni mindazt, amit a város szellemiségétől kaptam. Büszke vagyok arra is, hogy megragadva a történelmi pillanatot, tisztelegve az elődök emléke előtt, 2000-ben, közreműködésemmel újra önálló kamarája lett a Sopronnak. A kamara vezetése azóta is megbízható együtt és közreműködő partnerei a városvezetésnek. A soproni kamara története gazdag örökség, amely kötelez is bennünket és üzenet is egyben, amit a számomra legkedvesebb Széchenyi gondolat tud legjobban kifejezni: „Merjünk nagyok lenni... s valóban nem oly nehéz, de legyünk egyszersmind bölcsek is!” - tette hozzá az elnök.

Rupprecht János (1850-1853), a soproni kamara első elnöke.

A soproni kamara élen járt

A kamara alapításakor Sopron a Dunántúli Kerület székhelye volt, amely kilenc vármegye közigazgatási és katonai központjaként működött. Nem véletlen tehát, hogy a soproni kamara illetékessége egészen Eszékig terjedt. A kezdeti nehézségek ellenére a kamara fokozatosan a gazdasági és a közélet elismert szereplőjévé vált.