11 órája
Soproni Iparkamara - 175 éve a gazdaság szolgálatban
A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara idén ünnepli fennállásának 175. évfordulóját, amely egyben a magyar kamarai rendszer fontos jubileuma is. Az 1850. augusztus 13-án, császári pátens alapján a korabeli Magyarországon elsőként Sopronban létrehozott kamara története szorosan összefonódik a város és a magyar gazdaság fejlődésének történetével.
- Kamaránk története szorosan összefonódik a magyar gazdaságtörténet alakulásával. A magyar kamarai rendszer 1850-es megalakulása óta, különösen Sopron városában és térségében, a kereskedelmi és iparkamara nem csupán a gazdaság szervezésében, hanem a társadalmi felelősségvállalás és az értékteremtés terén is meghatározó szerepet tölt be. A 175 éves évforduló kiváló alkalom arra, hogy méltó módon emlékezzünk e gazdag múltra, s egyúttal új lendületet adjunk a jövő iránti elköteleződésünknek. Ennek szolgálata nagy megtiszteltetés számomra - mondta Horváth Vilmos, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, akit immár huszonnyolc éve, hogy a város üzleti közössége megtisztelt a bizalmával és 1997. október 14-én, az akkor még megyei kamara részeként a soproni kamara régióelnökévé választott.
- Sorrendben a 15. elnöke vagyok a Soproni Kamarának, olyan nagy elődök nyomdokaiban, mint Rupprecht János, Flandorffer Ignác, Hillebrand Vince, és az eddigi leghosszabb "szolgálati idővel". Mindig büszke voltam arra, hogy egy Sopron Vármegyei kis faluban, Páliban születtem. Szorgalmat és a szülőföld iránti szeretetet hoztam örökségül. Több mint 60 éve élek Sopronban és 30 éve vagyok részese a város közéletének. A köz szolgálatával szeretném viszonozni mindazt, amit a város szellemiségétől kaptam. Büszke vagyok arra is, hogy megragadva a történelmi pillanatot, tisztelegve az elődök emléke előtt, 2000-ben, közreműködésemmel újra önálló kamarája lett a Sopronnak. A kamara vezetése azóta is megbízható együtt és közreműködő partnerei a városvezetésnek. A soproni kamara története gazdag örökség, amely kötelez is bennünket és üzenet is egyben, amit a számomra legkedvesebb Széchenyi gondolat tud legjobban kifejezni: „Merjünk nagyok lenni... s valóban nem oly nehéz, de legyünk egyszersmind bölcsek is!” - tette hozzá az elnök.
A soproni kamara élen járt
A kamara alapításakor Sopron a Dunántúli Kerület székhelye volt, amely kilenc vármegye közigazgatási és katonai központjaként működött. Nem véletlen tehát, hogy a soproni kamara illetékessége egészen Eszékig terjedt. A kezdeti nehézségek ellenére a kamara fokozatosan a gazdasági és a közélet elismert szereplőjévé vált.
Az 1868. évi VI. törvény új modellt teremtett, amely minden kereskedőre, iparosra és cégre kiterjedt, lehetővé téve az általános és közvetlen választást. A soproni kamara már ezekben az években is élen járt: 1874-ben az országban elsőként rendezte meg azt a kiállítását, ahol iparos tanoncok versenymunkáit mutatták be, 1882-ben pedig kezdeményezte a vasárnapi munkaszünet bevezetését. Baross Gábor minisztersége sokat erősített a kamarákon, öt új kamarával – köztük a Győrivel, ami akkor vált ki a Soproniból - bővült a kamarai hálózat.
Hazánk 20. századi tragédiái a kamarai rendszert sem kímélték. A millennium lendületét az I. világháború törte meg, Trianon után pedig az alapító kamarák közül csak 3, a Debrenceni, a Budapesti és a Soproni kamara maradt az ország határain belül. A Tanácsköztársaság 133 napig tartó kommunista diktatúrája valamennyi kamarát feloszlatta. Az újjászervezés során a kamarák politikailag is megerősödtek, hiszen 6 országgyűlési képviselői helyet kaptak a Felsőházban, 1928-tól pedig a megyei és városi törvényhozások munkájában is részt vehettek.
Az 1950-es évektől a nyolcvanas évek végéig működő Magyar Kereskedelmi Kamara állami vezérlésű szervezetként nem igazán illeszkedett az európai kamara rendszerbe – inkább csak látszatműködés jellemezte. Sopronban, a rendszerváltás lendületében 1990. február 1-én 36 cégtulajdonos önkéntes alapon megalapította a Soproni Városi Gazdasági Kamarát, amely a helyi gazdasági reformfolyamatok bölcsőjeként szolgált. A gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény a magyar közjogi hagyományokat, illetve a modern európai gyakorlatot követve - több mint negyven év után - újból intézményesítette a köztestületi gazdasági kamarákat. A cégek, vállalkozók kamarai tagsága automatikus lett.
Önálló városi kamara alakult
Az Országgyűlés által 1999-ben elfogadott új kamarai törvény 2000 novemberétől megszüntette a kötelező kamarai tagságot, de a megyei jogú városokban az önálló kamarák alapítását lehetővé tette, ezzel élt Sopron és lett újra önálló az akkor 150 éves Soproni kamara. Az elmúlt 25 év jelentős változásokat hozott mind a soproni kamara, mind a hazai kamarai rendszer életében.
A kamara az elmúlt évtizedekben - összhangban az országos törekvésekkel - kiemelt figyelmet fordított a duális szakképzés fejlesztésére és a felsőoktatás gazdaságközeliségének erősítésére.
A gazdasági kamarák szerepe az elmúlt évtizedben átértékelődött: egyrészt közhatalmi feladatokat látnak el, másrészt érdekvédelmi és szolgáltató köztestületekként működnek. A Kormányzat támogatáspolitikájának változása szintén hatással volt a kamarai működésre. A kamarák aktív szerepet vállalnak a vállalkozások forráshoz juttatásában, a több mint 20 éve töretlen sikerű Széchenyi Kártyaprogramon és az idéntől elérhető Demján Sándor tőkeprogramon keresztül is.
Fejlődik a duális képzés
Az EU csatlakozás Sopronban is éreztette hatását. A város stratégiai földrajzi helyzete, az osztrák határ közelsége új lehetőségeket teremtett, ugyanakkor egyedi kihívásokat is jelent. Az osztrák munkaerőpiac elszívó hatása évről évre fokozódik, amely kezdetben a szakképzett munkaerő területén, ma már viszont a gazdaság teljes vertikumában és a város társadalmának szövetében okoz súlyos gondokat. A szolgáltatóipar fenntartása mellett a termelő ágazatok megerősítése kiemelt feladat.
Az elmúlt években a digitalizáció új dimenziókat nyitott meg, amiket az AI térnyerése csak fokozni fog. A soproni kamara is aktívan részt vett a Gazdaság 4.0 program megvalósításában, támogatva a helyi vállalkozások digitális átállását.
A kamara folyamatosan dolgozik a duális képzés fejlesztésén. Ezt a munkát jól példázza az, hogy a szakképzés csúcsát jelentő mester címet az elmúlt évtizedben 425 új szakember kaphatta meg különböző szakmákban.
Az MKIK új vezetése, 2024. év végén egy új korszak kezdetét hirdette meg: a kamarai reneszánszt. Ahogyan a történelmi reneszánsz korában az ember került a középpontba, felváltva a középkori gondolkodásmódot, úgy a mai kamara filozófiájának középpontjában a vállalkozó áll. Ez a megközelítés visszanyúl a kamara eredeti küldetéséhez: a kereskedők és iparosok érdekeinek képviseletéhez és támogatásához.
A vállalkozó-központú működés azt jelenti, hogy minden kamarai szolgáltatás, minden kezdeményezés, minden döntés a vállalkozók valós igényeiből indul ki. A kamara nem hierarchikus struktúraként, hanem szolgáltató partnerként definiálja magát, amely rugalmasan alkalmazkodik a gazdasági szereplők változó szükségleteihez. Ezért fontosak az új szolgáltatások, mint például a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezése, a közös kis és középvállalkozói beszerzési platform létrehozása.
A Kamara 175 éves története bizonyítja az intézmény alkalmazkodóképességét, a magyar gazdaság és a tagsága iránti elkötelezettségét. A jövő kihívásai, így a digitalizáció, a fenntarthatóság és a munkaerőhiány nap mint nap újabb próbatételek elé állítják a szervezetünket. A történelmi tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a kamarai rendszer képes volt minden korban megújulni. A kamarai reneszánsz ígérete az, hogy a szolgálat még személyesebb és közvetlenebb lesz, ahol minden egyes vállalkozó, függetlenül attól, hogy az ország melyik részén él, számíthat a kereskedelmi és iparkamara támogatására saját sikerének elérésében.