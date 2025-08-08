augusztus 8., péntek

Nagy sebesség

300 ezer családnál hasíthat az internet hamarosan

Már lehet pályázni a nagy sebességű internetkapcsolat kiépítésére szánt 85 milliárd forintra

A Gigabit Magyarország Program első szakaszában 2025. augusztus 8. és 26. között igényelhetnek támogatást az infokommunikációs vállalkozások a vezeték nélküli lefedettséget bővítő szélessávú fejlesztéseikhez. A nyertesek összesen 174 járásban létesíthetnek majd nagy sebességű internetkapcsolatot 300 ezer vidéki család, vállalkozás és intézmény számára - hívta fel a figyelmet pénteki közleményében az Energiaügyi Minisztérium (EM).

internet
Egrye nagyobb sebességű lesz az internet 174 járásban - Fotó: illuztráció/pixabay

Magyarország a korábbi kormányzati programoknak köszönhetően az uniós átlagnál kedvezőbb szintre ért a digitális infrastruktúra kiépítettségében. A hazai gigabitképes lefedettség már tavalyelőtt meghaladta a 80 százalékot. Az újabb kezdeményezés jelenleg még nem megfelelően ellátott vidéki területekre juttathatja el a korszerű szélessávú szolgáltatást a szektor cégeinek ösztönzésével.

Hasíthat az internet

A minisztérium ismertette: a Gigabit Magyarország Programban biztosított vissza nem térítendő támogatást az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások igényelhetik akár konzorciumi formában is. A 84,86 milliárd forintos teljes keretösszegből egy projekthez 20 millió forinttól 3,5 milliárd forintig terjedő forrás nyerhető el. A vállalkozóknak 10 százalékos önerőt kell biztosítaniuk. Előlegként legfeljebb a megítélt támogatás negyede, kkv-k esetében pedig maximum félmilliárd forint fizethető ki.

A pályázatokat járások szerint két szakaszban lehet benyújtani, az első péntektől indul, a második 2025. szeptember 26-án kezdődik majd. A Gigabit Magyarország Program teljes dokumentációja a palyazat.gov.hu oldalon érhető el. A támogatott beruházások megvalósításának végső határideje 2028 vége - tájékoztatott az EM.

A korszerű és mindenki számára hozzáférhető infrastruktúra a digitális társadalom, gazdaság és közigazgatás további fejlődésének alapfeltétele. A felhívás minden lakott területen hozzájárul az 5G hálózatok elterjedéséhez is - fűzték hozzá.

 

