Zöld oázist vehet Győrújbaráton, amit még a nap is körbesétál

Győrtől mindössze öt percnyire egy valódi nyugalom szigetére lelhet. Egy 164 négyzetméteres ingatlant kínálnak eladásra Győrújbarát egyik zsákutcájában.

Kisalföld.hu

Győrtől 5 percre, Győrújbarát újszerű, szabadonálló beépítésű, családiházas lakóövezetében eladó egy 164 négyzetméter hasznos alapterületű, nappali+konyha- étkező, 2 szoba+2 félszoba, 2 fürdős + háztartási helyiségből álló földszintes ingatlan, amelynek a tájolása: K-D-Ny, így körbesüti a nap. A telek 1253 négyzetméter.

ingatlan
Napsütötte ingatlan eladó Győrújbaráton csodás zöld környezetben.
Fotó: ingatlanbazar.hu

Húsz éves ingatlan belakva, kipróbálva

A ház Ytong téglából épült 2004-ben, műanyag ablakokkal. A járólapos helyiségekben padlófűtés, a hálókban radiátoros fűtés van. A tetőt Bramac betoncserép fedi,  a szigetelést 10 centiméteres üveggyapottal oldották meg a padláson. A belső ajtók égerfából készültek.

ingatlan
A konyha-étkező
Fotó: ingatlanbazar.hu

Az épület 2020-ban teljeskörű felújításon és modernizáláson esett át:

  • kondenzációs gázkazánt építettek be 
  • megújult a fürdőszoba új szaniterekkel
  • új nappali, konyha, étkező,
  • új burkolatok
  • villanyvezeték felülvizsgálata,
  • új laminált parketta,
  • elektromos kandalló
  • új, akadálymentesített tolóajtók, melyek a teraszra, a zöld kertre nyílnak
  • légkondícionálók beépítése
  • motoros redőnyök
  • a teraszokon napfényvédő
  • riasztórendszer
  • Optikai kábelen wifi, tv 
  • luxus fából készült finn szauna és infra szauna 
ingatlan
Virágzó kertben lehet gyönyörködni.
Fotó: ingatlanbazar.hu

A győrújbaráti kert rendezett, 10-15 éves fák, sövények találhatók benne, automata öntözőrendszer működik fúrt kútról. A kertben most is van egy kerti sütőhely, de van lehetőség medence illetve kerti grill telepítésére.

Az ingatlan ára: 149 millió forint.

 

