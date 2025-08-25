Zöld oázist vehet Győrújbaráton, amit még a nap is körbesétál

Győrtől 5 percre, Győrújbarát újszerű, szabadonálló beépítésű, családiházas lakóövezetében eladó egy 164 négyzetméter hasznos alapterületű, nappali+konyha- étkező, 2 szoba+2 félszoba, 2 fürdős + háztartási helyiségből álló földszintes ingatlan, amelynek a tájolása: K-D-Ny, így körbesüti a nap. A telek 1253 négyzetméter.

Napsütötte ingatlan eladó Győrújbaráton csodás zöld környezetben.

Fotó: ingatlanbazar.hu

Húsz éves ingatlan belakva, kipróbálva

A ház Ytong téglából épült 2004-ben, műanyag ablakokkal. A járólapos helyiségekben padlófűtés, a hálókban radiátoros fűtés van. A tetőt Bramac betoncserép fedi, a szigetelést 10 centiméteres üveggyapottal oldották meg a padláson. A belső ajtók égerfából készültek.

A konyha-étkező

Fotó: ingatlanbazar.hu

Az épület 2020-ban teljeskörű felújításon és modernizáláson esett át:

kondenzációs gázkazánt építettek be

megújult a fürdőszoba új szaniterekkel

új nappali, konyha, étkező,

új burkolatok

villanyvezeték felülvizsgálata,

új laminált parketta,

elektromos kandalló

új, akadálymentesített tolóajtók, melyek a teraszra, a zöld kertre nyílnak

légkondícionálók beépítése

motoros redőnyök

a teraszokon napfényvédő

riasztórendszer

Optikai kábelen wifi, tv

luxus fából készült finn szauna és infra szauna

Virágzó kertben lehet gyönyörködni.

Fotó: ingatlanbazar.hu

A győrújbaráti kert rendezett, 10-15 éves fák, sövények találhatók benne, automata öntözőrendszer működik fúrt kútról. A kertben most is van egy kerti sütőhely, de van lehetőség medence illetve kerti grill telepítésére.

Az ingatlan ára: 149 millió forint.