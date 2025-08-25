35 perce
Zöld oázist vehet Győrújbaráton, amit még a nap is körbesétál
Győrtől mindössze öt percnyire egy valódi nyugalom szigetére lelhet. Egy 164 négyzetméteres ingatlant kínálnak eladásra Győrújbarát egyik zsákutcájában.
Győrtől 5 percre, Győrújbarát újszerű, szabadonálló beépítésű, családiházas lakóövezetében eladó egy 164 négyzetméter hasznos alapterületű, nappali+konyha- étkező, 2 szoba+2 félszoba, 2 fürdős + háztartási helyiségből álló földszintes ingatlan, amelynek a tájolása: K-D-Ny, így körbesüti a nap. A telek 1253 négyzetméter.
Húsz éves ingatlan belakva, kipróbálva
A ház Ytong téglából épült 2004-ben, műanyag ablakokkal. A járólapos helyiségekben padlófűtés, a hálókban radiátoros fűtés van. A tetőt Bramac betoncserép fedi, a szigetelést 10 centiméteres üveggyapottal oldották meg a padláson. A belső ajtók égerfából készültek.
Az épület 2020-ban teljeskörű felújításon és modernizáláson esett át:
- kondenzációs gázkazánt építettek be
- megújult a fürdőszoba új szaniterekkel
- új nappali, konyha, étkező,
- új burkolatok
- villanyvezeték felülvizsgálata,
- új laminált parketta,
- elektromos kandalló
- új, akadálymentesített tolóajtók, melyek a teraszra, a zöld kertre nyílnak
- légkondícionálók beépítése
- motoros redőnyök
- a teraszokon napfényvédő
- riasztórendszer
- Optikai kábelen wifi, tv
- luxus fából készült finn szauna és infra szauna
A győrújbaráti kert rendezett, 10-15 éves fák, sövények találhatók benne, automata öntözőrendszer működik fúrt kútról. A kertben most is van egy kerti sütőhely, de van lehetőség medence illetve kerti grill telepítésére.
Az ingatlan ára: 149 millió forint.