Ovifelújítások

1 órája

Megszépült ovik, biztonságos játékok

Címkék#tagóvoda#játék#önkormányzat#óvoda

A gyor.hu honlapon most beszámoltak arról, miben újultak meg az ovik. Az önkormányzat folyamatosan végzi valamennyi saját fenntartású győri óvoda karbantartását, felújítását, fejlesztését.

Kisalföld.hu

Még a tavaszi, győri óvodai beiratkozások idején írtunk arról, hogy a győri önkormányzat 12 óvodát, tagóvodákkal együtt összesen 35 intézményt működtet. A férőhelyek száma 5146, melyből a 2025. január 20-i adatok alapján 3769 hely volt betöltött, azaz a kihasználtság akkor 73 százalékos volt, ennek 12 százaléka vidéki gyermek. Az óvodákban összesen 170 csoport működött, az átlagos csoportlétszám 22 fő. 

győri óvoda
A Szentiváni Óvoda Sugár Úti Tagóvodájának bejárati ajtaja fölé előtetőt alakítottak ki, új ajtót szereltek be. Folyamatos a győri óvoda épületeinek felújítása.
Fotó: gyor.hu

Győri óvodai fejlesztés: ezeket a munkákat végezték el

A gyor.hu oldalon vette számba az önkormányzat, melyik intézményében milyen fejlesztések valósultak meg.

  • A Bisinger Óvodában játszótéri eszköz ütéscsillapító burkolatát bővítették. A Belvárosi Tagóvodájában facölöpös homokozó épült, folytatódtak a megkezdett burkolási munkák, a balesetveszélyes burkolatokat lebontották és cserélték. A földszinti beltéri ajtókat is kicserélték. A kivitelezés bruttó végösszege 17.568.799 forint.
  • A „HelybenJó! Városrendező Program” keretéből fészekhintát és babaházat vásároltak 3.364.000 forint értékben, a Tagóvodában pedig napvitorla és babaházat telepítettek 1.440.307 forintért.
óvodák
A Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájában facölöpös homokozó épült.
Fotó: gyor.hu
  • A Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodájában idén tavasszal lebontották és újjáépítették az udvari tárolót az előző évi pénzmaradványból,  melynek összege: 1.901.698 forint. Az udvari kerítés bontási és újjáépítési munkálatait pótköltségvetési fedezetből végezték el 2.793.365 forintért. Mindkét építmény állapota balesetveszélyes volt, ezért volt szükség a felújításra. Tavasszal a Tárogató Óvoda mindhárom intézményében fagallyazási és ágdarálási munkálatokat végeztek intézményi költségvetésből, melynek összege: 1.500.000 forint.
óvodák
A Tárogató Óvoda új kerítése.
Fotó: gyor.hu
  • A Sün Balázs Óvodában és tagóvodáiban nagy horderejű felújítások nem történtek.  A zöldebb óvodai környezet kialakítása volt a cél, ehhez intézményi költségvetésből 1.000.000 forintot meghaladó összegből szereztek be minden csoport számára magaságyást. 

A környezetbarát szemléletmód formálásának segítésére komposztálókat is beszerzett az óvoda mindhárom tagóvodája. A kivágott fákat nem elszállították, hanem mulcsoltatták, így az óvoda a kertjeikben hasznosítani tudják. A „HelybenJó! Városrendező Program” keretéből a Benedek Elek Tagóvoda udvarát rendezték  652.447 forint értékben, ezenkívül két játszótéri eszközt telepítettek a Sün Balázs Óvodában, a Mesevár Tagóvoda udvarára pedig egy lépegető mászóka került.

  • A Márvány Óvodában az udvari lépcsőt újra burkolták, modern műanyag burkolatot kapott, így ülőpadnak is használható. Egy új fém játéktárolót is beszerzett az óvoda. A Szigeti Tagóvodában kifestették a konyhát, térkőborítást kapott a lépcső és egy ivókutat is telepítettek. A Gyepszél Tagóvodában a vizesedés miatt a szigetelést kellett megoldani. Kicserélték a szennyvízátemelő szivattyút, a konyhában és a gyermekmosdókban tisztasági festést végeztek.
  • A Szentiváni Óvodában és tagóvodákban a tavalyi költségvetési maradványból tudtak felújítási munkákat végezni. Mind a három intézményben új udvari játékokat kaptak a gyermekek. Redőnyök és szúnyogháló került a Szentiváni Óvoda konyhájára és közlekedő folyosóra. A Sugár Úti Tagóvoda bejárati ajtaja fölé előtetőt alakítottak ki, új ajtót szereltek be. Légkondicionáló berendezéseket szereltek fel a Sugár Úti és a Váci Utcai Tagóvodákban. Így a 16 csoportból már 14 csoportszoba légkondicionáló berendezéssel felszerelt, a kimaradó kettő technikai okok miatt nem valósul meg. Idei költségvetésükből megújulnak a Sugár Úti Tagóvoda új épületének faablakai, ami jelenleg is zajlik. A Szentiváni Óvodában festenek és egy gyermekmosdó újul meg, ennek költségét, mely 3.968.750 forint, a „HelybenJó! Városrendező Program” fedezi.
  •  A Gyárvárosi Óvodában négy mosdót, két konyhát és az előteret festették ki és a vezetői és titkári iroda közötti átjáróban ajtót alakítottak ki. A Gyárvárosi Óvoda Tündérkert és Waldorf Tagóvodájában a villamosvezetékek teljeskörű felülvizsgálata és cseréje zajlik jelenleg is. A víz- és villamoshálózat meghibásodása miatti felújítások voltak még szükségesek.
  • A Kovács Margit Óvoda a 2024-es évvégi pénzmaradványból fedezte a felújítási munkákat: az udvari játékok csiszolását, festését, egy felnőtt mosdó teljeskörű felújítását, az udvari játszótér bővítéseként kettő komplex egyensúlyozó mászóka telepítését összesen 6.400.000 forint értékben. A nyári karbantartás részeként két csoportöltözőt festettek kis az EESZI segítségével, egy homokozó ülőfelületét kijavították, és nem maradt el az udvari fák gallyazása sem. A Kovács Margit Óvoda Gyermekeiért Alapítvány finanszírozásával a gumi burkolattal ellátott futópálya bővítése folyamatban van, ennek a költsége várhatóan 6.240.000 forint lesz. A „HelybenJó! Városrendező Program” keretében a már meglévő mini focipálya köré labdafogó háló telepítése van folyamatban, 1.752.156 forint értékben.
  • A Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvoda tavalyi maradványból felújította tavasszal az udvari játéktartó ház tetejét. A korhadt padelemeket kicserélték az udvaron, valamint a homokozó szegélyek és hibás játszótéri elemeket is felújították. Megjavították az udvari kutat, a tornaterem előtere új sportszer tároló polcrendszert kapott. Szintén pénzmaradványból felületkezelő festékeket vásároltak, és a szülők segítségével az udvari játszótér folyamatos felújítás alatt áll. A fészekhintát, melyet civil pályázati összegből nyertek, tavasszal helyezték használatba, a maradvány összegből sikerült az óvodának a játék alá szürke homokot is beszerezni. Egy anonimitást kérő építőipari vállalkozó nagylelkű felajánlása segítségével a tornaterem teljes felújítása megtörtént.  A tornaterem padlóját szintén egy vállalkozó újította fel, javította ki. A ”HelybenJó! Városrendező Program” segítségével sor kerül a sportpálya kerítésének teljes cseréjére 2.503.132 forint értékben.
  • A Mónus Illés utcai Tagóvoda a 2024-es pénzmaradványból festéket vásárolt, majd a Gábor László Szakképző Iskola tanulói gyakorlati órák keretében lefestették az óvoda kerítését. A Mónus Illés úti Óvoda Alapítvány támogatásával kicserélték a csúszdát és a javították kerítéskaput, két csoportszobát szülői felajánlásból festettek ki.  Az udvari játékok festése folyamatban van, a festék vásárlása szintén pénzmaradványból történt. Az udvari fák gallyazását is elvégezte az óvoda.

A „HelybenJó! Városrendező Program” keretéből az alábbi óvodák kaptak még támogatást:

  • A Ménfőcsanaki Óvoda Világosvár Tagóvodájának kazánház fűtési vezetékeinek javítását fedezte a programból 1.242.695 forint értékben.
  • A Bartók Óvoda Vackor Tagóvodájában kültéri játékeszközök javítása, valamint az udvar részleges felújítása (csúszdás mászóka alá öntött gumiburkolat telepítése) valósult meg 7.346.262 forint értékben.
  • A Győri Mosolyvár Óvoda udvarán napvitorla telepítése, az épületben pedig klíma felszerelése történt meg 934.950 forint értékben.
  • A Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodájában kültéri játéktároló szekrény telepítése, valamint a csúszda fejlesztése, biztonságossá tétele történt meg 3.210.664 forint értékben.

 

 

