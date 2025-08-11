1 órája
Győri audisok Mexikóban - Ahol szép a gyümölcs, de ijesztő a hús
Hogyan birkóztak meg a spanyol nyelvvel, az új modellekkel és a 2300 méteres magassággal a győri audisok? Cikkünkből kiderül. Huszonhárom győri audis munkatárs a mexikói San José Chiapában segítette az új Audi Q5 modellek bevezetését – szakmai kihívások, kulturális élmények és felejthetetlen pillanatok várták őket.
Huszonhárom győri audis dolgozó a közelmúltban Mexikóban, San José Chiapa városában, a konszern legmagasabban fekvő Audi-gyárában támogatta az új Audi Q5 és Q5 Sportback modellfelfutásához és piacbevezetéséhez kapcsolódó tevékenységeket. Kelemen Zsolt hosszabb-rövidebb ideig több európai konszerngyárban – így többek között Ingolstadtban, Zwickauban, Pozsonyban - is megfordult az utómunka-csapattal. Tengerentúli kiküldetésben azonban még nem volt részük, így nem kevés izgalommal és lelkesedéssel vetették bele magukat már az előkészületek szervezésébe is.
Hogyan állt össze az utazó csapat?
A mexikói gyár igazgatósága kereste meg a győri vállalatvezetést, hogy szükségük lenne a támogatásunkra. Ez már eleve óriási megtiszteltetés volt számukra. Az Audi México által kért kompetenciák alapján és önkéntesen jelentkező munkatársakból állították össze a csapatot. Mechanikus és elektromos szakemberek egyaránt megtalálhatók voltak a kiküldetésben, amelyet autójavításban jártas járműszereldei munkatársak és utómunkások alkottak.
Milyen feladatot kaptak a győri audi munkatársai?
Egy jármű modellfelfutásában számtalan váratlan esemény felléphet, amely megnövelt munkaidőt igényelhet. Mivel erre egyetlen gyártóegység sincs felkészülve állandó létszámmal, ilyen esetekben jól működő és bevált megoldást jelenthet, hogy a konszerngyárak kisegítik egymást. A győri csapat a készjárműveken elvégzendő utómunkára fókuszált, emellett a hiányalkatrész-pótlás volt a magyar különítmény feladata.
Milyen volt az együttműködés a mexikói munkatársakkal? Mi okozta a legnagyobb kihívást?
- Kedvesek az emberek, ilyen értelemben nem volt problémánk. A spanyol nyelvhez való hozzászokás volt a legnagyobb kihívás. Márpedig erre szükség volt, hogy egy teljesen ismeretlen modellnél minimális betanítás után teljes értékű munkát lehessen végezni. A munkán kívül kihívást jelentett a közel 12 órás repülőút, a 2300 méter tengerszint feletti magasság, a 8 óra időeltolódás, valamint a napos időben állandó volt a magas UV-sugárzás. Érdekesség, hogy a tízhetes kint tartózkodás kezdetén a száraz évszak jelentett próbatételt, majd jött az esős évszak, minden délután tartalmas záporral. Ennek köszönhetően a kopár természet teljesen kizöldült, mire hazaindultunk - fejtette ki Kelemen Zsolt.
Mit csináltak az audisok szabadidejükben?
- Sok szabadidőnk nem volt, hiszen szombaton is dolgoztunk. Így csupán a vasárnapok álltak rendelkezésre a pihenésre és kirándulásra. Mivel a gyárhoz közeli nagyváros, Puebla egyik szállodájában laktunk, az ingázás kilométerekben és időben sem volt kevés. A szabadidőben a közeli helyeket próbáltuk bejárni. Legalább egy hétbe telt, mire hozzászoktam az utak állapotához, a nagyvárosi zsúfoltsághoz, a katonák és rendőrök gyakori jelenlétéhez. Igyekeztem felfedezni a helyi kultúrát is, azon belül például a dél-mexikói konyhát. Kedvencemmé vált a taco arabe, valamint a hatalmas rántott hússal megtömött szendvics, a cemita - emelte ki Kelemen Zsolt.
Első kiküldetés Mexikóban
- A mexikói küldöttség tagja volt Peti Gábor is, aki ugyancsak első alkalommal vett részt tengerentúli kiküldetésben.
A mexikói kollégák kedvesek és segítőkészek, valamint nagyon vidámak és befogadóak. A munkánk során is ezzel a mentalitással találkoztunk: a mexikóiak hálásak voltak a segítségünkért, jó kapcsolat alakult ki köztünk. A kommunikáció azonban kissé nehézkes volt, mivel a legtöbben csak spanyolul beszélnek, de az okoseszközök segítségével könnyen orvosoltuk a problémát. Szakmailag komoly kihívást jelentett az új, ismeretlen modell gyártása és az eközben felmerülő hibák diagnosztikája. Mivel szeretem fejleszteni a tudásomat, számomra jó lehetőség volt az új rendszerek megismerése. A munka mellett jutott időnk kikapcsolódásra is. Puebla tartományban több világhírű nevezetesség is van, így például a Teotihuacanban található Nap- és Hold-piramis, ám itt található a világ legkisebb vulkánja, amelynek a kürtőjébe le is lehet mászni. Rengeteg tradicionális ételt kipróbáltam a többségük finom volt, bár a koriandert még mindig nem szeretem. A helyi piac egy igazi kultúrsokk, ahol szép a gyümölcs és ijesztő a hús.
Müller Kristóf Péter első audis kiküldetése volt a mexikói. - A legnagyobb meglepetés az volt, hogy a mexikói gyár működése eltért attól, amit vártam. Azt hittem, hogy a konszern minden gyárában ugyanazokat a folyamatokat használják a minőség biztosítása érdekében, mégis voltak helyi eltérések. A kezdeti nehézségek ellenére jól beilleszkedtünk, gyorsan kiismertük a járást a gyár és a folyamatok terén. A közvetlen munkatársak kedvesek és maximálisan segítőkészek voltak irányunkba, jó barátságok szövődtek. Habozás nélkül kijelenthetem, hogy nagyon szívesen visszamennék, hogy a már megszerzett tapasztalatokkal és tudással segíthessem az ott dolgozók munkáját és a vásárlók elégedettségét. - hangsúlyozta Péter.