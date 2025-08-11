Győri audisok Mexikóban - Ahol szép a gyümölcs, de ijesztő a hús

Huszonhárom győri audis dolgozó a közelmúltban Mexikóban, San José Chiapa városában, a konszern legmagasabban fekvő Audi-gyárában támogatta az új Audi Q5 és Q5 Sportback modellfelfutásához és piacbevezetéséhez kapcsolódó tevékenységeket. Kelemen Zsolt hosszabb-rövidebb ideig több európai konszerngyárban – így többek között Ingolstadtban, Zwickauban, Pozsonyban - is megfordult az utómunka-csapattal. Tengerentúli kiküldetésben azonban még nem volt részük, így nem kevés izgalommal és lelkesedéssel vetették bele magukat már az előkészületek szervezésébe is.

Mexikóban jártak az Audi Hungaria munkatársai. Fotó: Audi

Hogyan állt össze az utazó csapat?

A mexikói gyár igazgatósága kereste meg a győri vállalatvezetést, hogy szükségük lenne a támogatásunkra. Ez már eleve óriási megtiszteltetés volt számukra. Az Audi México által kért kompetenciák alapján és önkéntesen jelentkező munkatársakból állították össze a csapatot. Mechanikus és elektromos szakemberek egyaránt megtalálhatók voltak a kiküldetésben, amelyet autójavításban jártas járműszereldei munkatársak és utómunkások alkottak.

Milyen feladatot kaptak a győri audi munkatársai?

Egy jármű modellfelfutásában számtalan váratlan esemény felléphet, amely megnövelt munkaidőt igényelhet. Mivel erre egyetlen gyártóegység sincs felkészülve állandó létszámmal, ilyen esetekben jól működő és bevált megoldást jelenthet, hogy a konszerngyárak kisegítik egymást. A győri csapat a készjárműveken elvégzendő utómunkára fókuszált, emellett a hiányalkatrész-pótlás volt a magyar különítmény feladata.

Milyen volt az együttműködés a mexikói munkatársakkal? Mi okozta a legnagyobb kihívást?

- Kedvesek az emberek, ilyen értelemben nem volt problémánk. A spanyol nyelvhez való hozzászokás volt a legnagyobb kihívás. Márpedig erre szükség volt, hogy egy teljesen ismeretlen modellnél minimális betanítás után teljes értékű munkát lehessen végezni. A munkán kívül kihívást jelentett a közel 12 órás repülőút, a 2300 méter tengerszint feletti magasság, a 8 óra időeltolódás, valamint a napos időben állandó volt a magas UV-sugárzás. Érdekesség, hogy a tízhetes kint tartózkodás kezdetén a száraz évszak jelentett próbatételt, majd jött az esős évszak, minden délután tartalmas záporral. Ennek köszönhetően a kopár természet teljesen kizöldült, mire hazaindultunk - fejtette ki Kelemen Zsolt.