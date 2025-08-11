Nem rosszaságból vágják ki a fát!

A Győr-Szol Zrt. a lakossági bejelentéseket és a szakmai irányelveket figyelembe véve a város kiadott határozataiban foglaltaknak megfelelően végzi a fakivágási programot. Fa kivágása hatósági engedéllyel azokon a helyszíneken lehetséges, ahol többek között a fa balesetveszélyes, a növény egészségi állapota indokolja, a fa túl közel nőtt az épülethez, közművek vannak veszélyben, vagy fejlesztések miatt más növények telepítésére kerül sor.

A kiadott határozatok értelmében a kivágott fákat a Győr-Szol Zrt.-nek a határozatban előírt időpontig pótolnia szükséges, ha ez lehetséges a kivágás helyszínén, ha ez nem lehetséges, a város más területén.

A 33. héten tervezetten a következő helyszíneken végzi a Győr-Szol Zrt. a száraz fák kivágását, metszését. A terv végrehajtását az időjárás és egyéb akadályozó körülmények befolyásolhatják.

Határozati fakivágások:

Nádorváros – Szabolcska Mihály u. 43. 1 db ezüst juhar

Marcal I. – Ikva u. 35. 3 db ringlószilva

Adyváros – Barátság Park 1 db ezüst hárs

Belváros – Bisinger sétány 1 db platán

Révfalu – Hédervári út 43. száraz nyírfa

Száraz fák metszése: