Fakivágás tervezetten

3 órája

Nem rosszaságból vágják ki a fát!

Címkék#Győr-Szol Zrt#tervezett#fa

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatása szerint egész évben folyamatosan végzi a városi faállomány karbantartását. A szolgáltató elfogadott éves fakivágási programja szerint a nyári hónapokban zajlik a száraz fák kivágása, illetve az elszáradt ágak levágása, gallyak metszése.

Kisalföld.hu

A Győr-Szol Zrt. a lakossági bejelentéseket és a szakmai irányelveket figyelembe véve a város kiadott határozataiban foglaltaknak megfelelően végzi a fakivágási programot. Fa kivágása hatósági engedéllyel azokon a helyszíneken lehetséges, ahol többek között a fa balesetveszélyes, a növény egészségi állapota indokolja, a fa túl közel nőtt az épülethez, közművek vannak veszélyben, vagy fejlesztések miatt más növények telepítésére kerül sor.

fakivágás
 A város kiadott határozataiban foglaltaknak megfelelően végzik a fakivágási programot.

A kiadott határozatok értelmében a kivágott fákat a Győr-Szol Zrt.-nek a határozatban előírt időpontig pótolnia szükséges, ha ez lehetséges a kivágás helyszínén, ha ez nem lehetséges, a város más területén.

A 33. héten tervezetten a következő helyszíneken végzi a Győr-Szol Zrt. a száraz fák kivágását, metszését. A terv végrehajtását az időjárás és egyéb akadályozó körülmények befolyásolhatják.

Határozati fakivágások:

  • Nádorváros – Szabolcska Mihály u. 43. 1 db ezüst juhar
  • Marcal I. – Ikva u. 35. 3 db ringlószilva
  • Adyváros – Barátság Park 1 db ezüst hárs
  • Belváros – Bisinger sétány 1 db platán
  • Révfalu – Hédervári út 43. száraz nyírfa

Száraz fák metszése:

  • Révfalu, Aranypart I. több fa és cserje metszése
  • Nádorváros – Álmos utca 16. szemben a Corvin u. sarkon 1 db
  • Nádorváros – Álmos utca 7-9. oldalában 1 db
  • Nádorváros – Bartók Béla utca 53/a. előtt 1 db
  • Nádorváros – Corvin utca 36-38. mögött az Álmos u. 17 szemben 1 db
  • Nádorváros – Csaba utca 16. előtt 1 db
  • Nádorváros – Galamb utca 2. előtt 1 db
  • Nádorváros – Galamb utca 2-4. előtt 2 db
  • Nádorváros – Jósika utca 16. szemben 1 db
  • Nádorváros – Kálvári utca, Gerzson és Panka és mellette a régi játszótéren 1 db
  • Nádorváros – Malom liget 1 db
  • Nádorváros – Roosevelt 8. mögött 1 db
  • Nádorváros – Szabolcska u. 23. mögött 1 db
  • Nádorváros – Szigethy Attila út 67/ b. 1 db
  • Nádorváros – Szigethy Attila út 8. szemben az Eőrsy Péter u. 25. előtt 1 db
  • Nádorváros – Tihanyi Árpád utca 34. számtól a 44. számig úttest és járda feletti száraz ágak 5 db
  • Nádorváros – Török István u. – Szigethy Attila u. között – „ÉPFU” játszótér 2 db
  • Nádorváros – Török István u. 14 1 db
  • Nádorváros – Török István u. 7-9. mögött 1 db
  • Nádorváros – Török István u. 24. oldalában 1 db
  • Nádorváros – Török István u. 26. szemben a parkban 1 db
  • Nádorváros – Török István u. 2. főbejárat felől 1 db
  • Nádorváros – Wesselényi utca 1/b. előtt 1 db

 

 

