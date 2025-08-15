augusztus 15., péntek

Érdemes permetezni

7 órája

Idén kevesebb a dióburok-fúrólégy, szebb termés várható

Címkék#diófa#Dr Varga Mária#növényvédelem

A nyugati dióburok-fúrólégy tömeges rajzása az elmúlt években július végén zajlott, idén azonban elmaradt az invázió. Ez a tény bizakodásra adhat okot, hogy a megfeketedett burok lassan a múlté lesz és évről évre szebb diótermést szüretelhetünk. 

Bódvai Ildikó
Idén kevesebb a dióburok-fúrólégy, szebb termés várható

Dr. Varga Mária növényvédelmi szakember évek óta eredményes kísérletet folytat Sopronban és környékén a diófák megmentése érdekében. A Kisalföld olvasóit is hasznos tanácsokkal látta el, segítve a dióburok-fúrólégy elleni védekezést. Mindig jelentkezett a kritikus időszakban, amikor a permetezést el kellett végezni. Olvasóink idén is várták a tanácsait, de a felhívása csak nem érkezett, mert a legyek tömeges rajzása elmaradt. Ez akár jó jel is lehet a diófa tulajdonosok számára.

dióburok-fúrólégy
Szép a termés, a dióburok-fúrólégy nagy létszámú rajzás eddig elmaradt - mondta dr. Varga Mária. Fotó: Bódvai Ildikó

- A nyugati dióburok-fúrólégy rajzásának megfigyelését 2018. óta végezzük. A sárga, ragacsos lapok és a feromon csapdák évről-évre szinte azonos időszakban, július első felében jelezték az első legyek berepülését, a tömeges rajzást pedig július 20-25 között. A vegyszeres védekezési javaslatot mindig az intenzív rajzáshoz igazítottuk. Az első fogások az idei évben mind a tíz megfigyelő helyen az előző évekhez hasonló időben történtek, a nagy létszámú rajzás azonban mindeddig elmaradt. A csapdák a mai napig átlagosan 10-12 legyet fogtak be - mondta bizakodóan dr. Varga Mária. Hozzátette, a diótermesztők azonban biztosra mentek, nem vártak a permetezéssel. A legtöbben két-három alkalommal már védekeztek az egészséges diótermés érdekében. Környezetvédelmi szempontok figyelembevételével ezek a permetezések indokolatlannak mondhatóak.

Idén azokon a diófákon is viszonylag szép a termés, amiket nem permeteztek. Fotó: Bódvai Ildikó

- A kártevő rajzása szeptember közepéig tart. Ezért az augusztus közepén és végén kijuttatott rovarölő szerek (Mospilan, Laser) biztonságot nyújthatnak a fúrólégy elleni harcban. Emellett a csapdák további üzemelését javasoljuk - tette hozzá a szakember.

A dióburok-fúrólégy 2019-ben ártott a legtöbbet

A kártevő a dió termésburkát támadja meg. A dió fertőzöttsége 2019-ben szinte százszázalékos volt. Sokan a kivágáson gondolkodtak. A dióburok-fúrólégy tömeges szaporodása azonban 2022-ben megtörni látszott. Ennek okát szakmai körökben az időjárás alakulásában látták. Úgy gondolták, az aszályos szárazság miatt a megkeményedett talajból a bábokból kifejlődött legyek nem tudtak kijönni. A szárazság ezen a nyáron is jellemző, akár ez is oka lehet az invázió elmaradásának. 

További jó hír, hogy idén azokon a diófákon is viszonylag szép a termés, amiket sem most, sem a korábbi években nem permeteztek.

A dióburok-fúrólégyről

A 2–3 milliméter nagyságú dióburok-fúrólégy az 1980-as években érkezett Amerikából és Mexikóból Európa nyugati részére. Hazánkba nyugati szomszédunkból, Ausztriából érkezett 2015-ben. A kifejlett egyedek szárnyfesztávolsága 8–10 mm, barna alapszínű, feje sárga, tora sötét, egy sárga félkör alakú folttal a pajzsocskán. A légy lárvái piszkosfehérek, kifejletten 6 mm hosszúságúak. A talajban báb alakban telelnek át. Nyüvei a dió zöld burkában rágnak. A kártevő megjelenését követő években a csonthéjas termesztése válságba került. 

 

