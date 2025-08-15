Idén kevesebb a dióburok-fúrólégy, szebb termés várható

Dr. Varga Mária növényvédelmi szakember évek óta eredményes kísérletet folytat Sopronban és környékén a diófák megmentése érdekében. A Kisalföld olvasóit is hasznos tanácsokkal látta el, segítve a dióburok-fúrólégy elleni védekezést. Mindig jelentkezett a kritikus időszakban, amikor a permetezést el kellett végezni. Olvasóink idén is várták a tanácsait, de a felhívása csak nem érkezett, mert a legyek tömeges rajzása elmaradt. Ez akár jó jel is lehet a diófa tulajdonosok számára.

Szép a termés, a dióburok-fúrólégy nagy létszámú rajzás eddig elmaradt - mondta dr. Varga Mária. Fotó: Bódvai Ildikó

- A nyugati dióburok-fúrólégy rajzásának megfigyelését 2018. óta végezzük. A sárga, ragacsos lapok és a feromon csapdák évről-évre szinte azonos időszakban, július első felében jelezték az első legyek berepülését, a tömeges rajzást pedig július 20-25 között. A vegyszeres védekezési javaslatot mindig az intenzív rajzáshoz igazítottuk. Az első fogások az idei évben mind a tíz megfigyelő helyen az előző évekhez hasonló időben történtek, a nagy létszámú rajzás azonban mindeddig elmaradt. A csapdák a mai napig átlagosan 10-12 legyet fogtak be - mondta bizakodóan dr. Varga Mária. Hozzátette, a diótermesztők azonban biztosra mentek, nem vártak a permetezéssel. A legtöbben két-három alkalommal már védekeztek az egészséges diótermés érdekében. Környezetvédelmi szempontok figyelembevételével ezek a permetezések indokolatlannak mondhatóak.

Idén azokon a diófákon is viszonylag szép a termés, amiket nem permeteztek. Fotó: Bódvai Ildikó

- A kártevő rajzása szeptember közepéig tart. Ezért az augusztus közepén és végén kijuttatott rovarölő szerek (Mospilan, Laser) biztonságot nyújthatnak a fúrólégy elleni harcban. Emellett a csapdák további üzemelését javasoljuk - tette hozzá a szakember.

A dióburok-fúrólégy 2019-ben ártott a legtöbbet

A kártevő a dió termésburkát támadja meg. A dió fertőzöttsége 2019-ben szinte százszázalékos volt. Sokan a kivágáson gondolkodtak. A dióburok-fúrólégy tömeges szaporodása azonban 2022-ben megtörni látszott. Ennek okát szakmai körökben az időjárás alakulásában látták. Úgy gondolták, az aszályos szárazság miatt a megkeményedett talajból a bábokból kifejlődött legyek nem tudtak kijönni. A szárazság ezen a nyáron is jellemző, akár ez is oka lehet az invázió elmaradásának.