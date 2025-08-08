Mostanra érett be az igazán mézédes görög - fotók, videó

Bár a hazai gyümölcstermést a tavaszi fagyok megtizedelték, a dinnyeszezont ez nem érintette. Termőterületeinek nagysága is nőtt, jelenleg több mint négyezer hektáron termesztenek görög- és sárgadinnyét hazánkban, ami 62 százalékos bővülés.

A Szabó család Győrladaméron több mint hat hektáron termel sárga- és görögdinnyét. Fotó: Csapó Balázs

Nem kedvezett a dinnyetermésnek a hűvös július

- Az idei dinnyeszezon kezdetén már éreztük, hogy kisebb anomália érkezik a piacra, ami be is igazolódott. Sok helyen egyszerre érett be a termés, ami lenyomta a görög árát. Erre jött még rá a nem megszokott július. Sok volt a csapadék és lehűlt a levegő, ami nem kedvezett az érésnek, sem a fogyasztásnak - világított rá Szabó Péter, a Szigetközi Dinnye őstermelője.

Érkezik a győrladaméri dinnyestandhoz az idei első kaloda Rubin termés. Péter és Tomika figyelemmel kísérte a reggeli munkát. Fotó: Csapó Balázs

Győrladaméron még csak most érnek be az igazán mézédes görögök, a dinnyefogyasztók kedvenc fajtája a Rubin.

- Sokak kedvence a Rubin fajta mely élénk vörös színéről kapta a nevét. Ezt nem a szezon elején ültetjük, mert hidegérzékeny. Ezért mindig kicsit várni kell rá, de jó hír, hogy Győrladaméron is leszüreteltük az elsőket, és eddig csak pozitív visszajelzést kaptunk a vásárlóktól - tette hozzá a dinnyetermesztő.