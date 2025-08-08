3 órája
Mostanra érett be az igazán mézédes görög - fotók, videó
Még csak most érik az igazán mézédes görög. Lassan indult be az idei dinnyeszezon, kisebb dömping is kialakult a piacon a magyar termésből. A hűvös július visszavetette az érést, így augusztusban kóstolhatjuk a legédesebb dinnyéket.
Bár a hazai gyümölcstermést a tavaszi fagyok megtizedelték, a dinnyeszezont ez nem érintette. Termőterületeinek nagysága is nőtt, jelenleg több mint négyezer hektáron termesztenek görög- és sárgadinnyét hazánkban, ami 62 százalékos bővülés.
Nem kedvezett a dinnyetermésnek a hűvös július
- Az idei dinnyeszezon kezdetén már éreztük, hogy kisebb anomália érkezik a piacra, ami be is igazolódott. Sok helyen egyszerre érett be a termés, ami lenyomta a görög árát. Erre jött még rá a nem megszokott július. Sok volt a csapadék és lehűlt a levegő, ami nem kedvezett az érésnek, sem a fogyasztásnak - világított rá Szabó Péter, a Szigetközi Dinnye őstermelője.
Győrladaméron még csak most érnek be az igazán mézédes görögök, a dinnyefogyasztók kedvenc fajtája a Rubin.
- Sokak kedvence a Rubin fajta mely élénk vörös színéről kapta a nevét. Ezt nem a szezon elején ültetjük, mert hidegérzékeny. Ezért mindig kicsit várni kell rá, de jó hír, hogy Győrladaméron is leszüreteltük az elsőket, és eddig csak pozitív visszajelzést kaptunk a vásárlóktól - tette hozzá a dinnyetermesztő.
Beérett az igazán mézédes dinnye GyőrladaméronFotók: Csapó Balázs
Idén kiváló a sárgadinnye
A dinnye melegigényes növény, a júliusi hideg nappalok és éjszakák alatt nem úgy cukrosodott, ahogyan az eddig megszokott volt. Így elhúzódik az érés, viszont a termelők bíznak benne, hogy a következő napok kánikulája behozza a lemaradást és igazán jó dinnyék kerülnek a piacra. Szabó Pétertől azt is megtudtuk, hogy míg a görög esetében kiszámíthatatlanabb a szezon, addig az idei sárgadinnye talán az eddigi legjobban sikerült Győrladaméron.
Ma már nem érvényesek a hiedelmek
Több hiedelem is köthető a dinnyéhez és Lőrinc napjához, az elsőt augusztus 10-én, a másodikat szeptember 5-én ünneplik - kivéve a dinnyetermesztők, akiknek ezek a dátumok nem ünnepet, hanem gyásznapot jelentenek. A népi bölcsesség szerint Lőrinc napja határnapnak számít: ekkor a dinnye már ízetlenné válik, mert "Lőrinc belepisilt a dinnyébe". - Hivatalosan szeptember 5-én tartott Lőrinc naphoz kötik ezt a hiedelmet, ami kibabrált a terméssel, viszont ennek manapság már nincs jelentősége. Megváltozott a termeléstechnológia, így ettől nem kell tartani. Több szakaszban ültetjük a dinnyét, így folyamatos az érés. Augusztus végéig, szeptember elejéig biztosan lesz finom dinnyénk - emelte ki Szabó Péter.
Dinnye tavalyi áron
A legnagyobb dinnyetermő vidéken már az utolsó görög terméseket szedik, a legtöbb helyen már néhány száz forintos kilóáron vásárolhatunk a vörös húsú gyümölcsből. A sárgadinnye valamivel mindig többe kerül. A Szigetközi Dinnye már nem csak Győrladaméron, hanem Győrben is elérhető, a Dunacenter Parkolójában kell keresni őket. A helyi görögdinnye ára 499 forint / kilogramm, a sárgadinnye kilója pedig 699 forint.