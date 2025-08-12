augusztus 12., kedd

Búzaadomány

44 perce

Ünnepélyes búzagyűjtő nap Csornán, még várják a felajánlásokat

Augusztus 13-án, szerdán, a csornai Csukás-iskola tangazdaságában rendezik meg a vármegyei búzagyűjtő ünnepséget. Aznap még a felajánlásokat is várják a szervezők.

Kisalföld.hu

Augusztus 13-án, szerdán, Csornán lesz a Magyarok Kenyere-15 millió búzaszem program vármegyei, ünnepélyes gyűjtőnapja. A rendezvény délután négy órakor kezdődik a Csukás Zoltán Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola tangazdaságában (Bartók Béla út 68.) 

A fotó tavaly készült a búzaösszeöntésen. Nagy István agrárminiszter és Németh Gergely, a vármegyei agrárkamara elnöke. Fotó: Kisalföld archívum

A gazdák ezen a napon leadhatják adományaikat a tangazdaságban. Az összegyűjtött búzából őrölt lisztet jótékony célra ajánlják fel, szociális szervezetekhez juttatják el a szervezők. 

