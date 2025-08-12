Ünnepélyes búzagyűjtő nap Csornán, még várják a felajánlásokat

Augusztus 13-án, szerdán, Csornán lesz a Magyarok Kenyere-15 millió búzaszem program vármegyei, ünnepélyes gyűjtőnapja. A rendezvény délután négy órakor kezdődik a Csukás Zoltán Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola tangazdaságában (Bartók Béla út 68.)

A fotó tavaly készült a búzaösszeöntésen. Nagy István agrárminiszter és Németh Gergely, a vármegyei agrárkamara elnöke. Fotó: Kisalföld archívum

A gazdák ezen a napon leadhatják adományaikat a tangazdaságban. Az összegyűjtött búzából őrölt lisztet jótékony célra ajánlják fel, szociális szervezetekhez juttatják el a szervezők.