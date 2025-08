A búzaadományokat Győr-Moson-Sopronban is várják, az összefogás kenyerére gyűjtenek

A jótékonysági célú programot a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) közösen hívta életre, azzal a céllal, hogy a magyar gazdák összefogásával búzát és egyéb terményeket gyűjtsenek a nehéz helyzetben élő, főként gyermekeket nevelő családok és közösségek javára. A program nemcsak segít, hanem összeköt, közösséget épít, és megmutatja, milyen ereje van a bajban is egymásért felelősséget vállaló nemzetnek. A gazdák minden évben felajánlhatják az általuk termelt búza egy részét, amelyből később liszt és kenyér készül. Ezeket az adományokat a szervezők karitatív szervezetekhez, gyermekotthonokhoz, nagycsaládos egyesületekhez, határon túli magyar közösségekhez juttatják el. A program szimbolikája is különleges: a sok kis adomány összeolvad egy közös célért, ahogyan a kenyér is sok kéz munkájával, összefogással készül el.

A búzaadományokhoz zsákot a gyűjtőpontokon lehet igényelni – mutatja Péntek Lajos.

Fotó: Kerekes István

Búzaadományokat várnak Győr-Moson-Sopron minden térségében

A jótékonysági gyűjtés 2025-ben is zajlik, és az idei évben is bárki segíthet, aki úgy érzi, van miből adnia. Győr-Moson-Sopron minden térségében működik hivatalos átvevőpont, ahol a búzaadományokat örömmel fogadják. Fontos, hogy a búzát legkésőbb augusztus 13-ig el kell juttatni, hiszen azon a napon Csornán lesz az ünnepélyes záróesemény, amelyen a közösség hálát adhat a felajánlóknak, és jelképesen is egyesítik az összegyűlt adományokat.

Idén újdonság, hogy az agrárkamara vármegyei igazgatóságán is fogadnak búza adományokat. Az agrárkamara tájékoztatása szerint tavaly 30 tonna gyűlt össze Győr-Moson-Sopronban és idén is hasonló mennyiségre számítanak. A zsákok egyébként folyamatosan érkeznek a győri irodába.

Mennyiségben és minőségben is a tavalyihoz hasonló

– Mennyiségben és minőségben is a tavalyihoz hasonló a búza. Eleinte bizakodóak voltunk, hogy ez az árban is meg fog mutatkozni, azonban most az ár elindult lefelé. Jött a sok eső, ami akadályozta az aratást, viszont kedvezett a kukoricának és a szójának – emelte ki Németh Gergely szanyi gazda. A rábaközi gyűjtőpont működtetője elmondta: 14 éve indult a Magyarok Kenyere Program, és azóta megszázszorozódott a kapott adomány. Egyébként a Győr-Moson-Sopronban összegyűlt búzából a malomban liszt lesz, és annak mintegy nyolcvan százaléka a vármegyében marad: karitatív szervezeteken keresztül jut el a rászorulókhoz.